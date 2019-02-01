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Как Порошенко спасали от покушений: Гелетей рассказал о снайперах и взрывчатке

Сегодня, 17:37

Только в 2018 году сорвано 11 покушений на главу государства и названо самое опасное для него место в Украине

Фото: president.gov.ua
Как Порошенко спасали от покушений: Гелетей рассказал о снайперах и взрывчатке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/467/6fb/5c54676fbd643.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/467/6fb/5c54676fbd643.jpg Политика Только в 2018 году сорвано 11 покушений на главу государства и названо самое опасное для него место в Украине

Украинские спецслужбы сорвали 11 покушений на президента Петра Порошенко в 2018 году. Как рассказал начальник Управлений государственной охраны Валерий Гелетей, силовики обнаруживали и снайперов, и взрывчатку с оружием. Об этом он говорил в эфире телеканала "Прямой".

По его словам, с 2014 по 2016 годы основная нагрузка Госохораны по обеспечению безопасности президента делалась на место работы президента, место проживания, место маршрута движения, нахождения в общественных местах. А вот с 2017 года основная опасность таилась в Луганской и Донецкой областях, куда глава государства периодические приезжал.

"Я хотел бы, чтобы вы поняли, что в число 11 – это предупреждение покушений на президента, когда наши сотрудники-военнослужащие, контрснайперской службы увидели на территории, не контролируемой нами, так называемые снайперские пары, которые работали в формате готовности к совершению террористического акта. Понимаете, что хороший профессиональный снайпер, работая с профессиональной контрснайперской системой, может попасть до 3 километров. То есть, понятно, мы считаем, что это было покушение на жизнь и здоровье президента. Понятно, что мы меняем маршруты, меняем места пребывания. Так же мы изымаем по месту, когда президент проезжает или накануне визита, во время визита так называемые "свинки"- то есть готовность к совершению террористического акта. Изымается и оружие, и взрывчатка", – рассказал Гелетей.

Ранее Порошенко рассказывал, как пограничники спасли ему жизнь. По его словам, это произошло в 2014 году во время поездки в Луганск в рамках предвыборной кампании, где неожиданно столкнулся с опасностью.

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Тег Порошенко, покушение, снайперы, гелетей

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