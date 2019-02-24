Как правильно выбрать, за кого голосовать: советы от экспертов

Не давайте волю эмоциям и узнайте, есть ли у кандидата питомец

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Как правильно выбрать, за кого голосовать: советы от экспертов Мария Пирогова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d37/589/5c6d3758940a0.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d37/589/5c6d3758940a0.png 2019-02-24T07:19:00+02:00 Политика Не давайте волю эмоциям и узнайте, есть ли у кандидата питомец

Чтобы определиться с кандидатом в президенты, у украинцев осталось чуть больше месяца. В этом году выбор широк — 44 претендента на президентскую булаву. Как не прогадать и отдать голос тому, кто действительно подарит стране светлое будущее, "Сегодня" спросила у экспертов.

Сердце не помощник

По мнению экспертов, проще всего составить мнение о кандидате, изучив его политическую программу и декларацию о доходах — их можно найти на сайте Центризбиркома. Однако следует учитывать и другие факторы. Политтехнолог Тарас Березовец советует ни в коем случае не голосовать сердцем.

"Выбор эмоциями всегда приводит к последующим разочарованиям, поскольку сегодня чувства одни, а завтра другие, а голос уже отдан", — говорит Березовец.

По его словам, хотя с программой кандидата стоит ознакомиться, однако важнее изучить их прошлое.

"За обещаниями может ничего не стоять, а вот история претендента — отвечал ли он за свои слова в прошлом — намного больше говорит о нем".

Еще одна настоятельная рекомендация эксперта — отнестись к выборам ответственно и не продавать свой голос ни за деньги, ни за гречку. Тем более что за это предусмотрена уголовная ответственность

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Также Березовец предлагает избирателям определиться с фаворитом с помощью необычного теста:

"Ответьте на простой вопрос: оставили бы вы своего ребенка наедине с этим политиком в качестве няни? Если вы можете доверить ему ребенка, значит теоретически можете доверить и голос".

По его мнению, еще одно универсальное мерило человечности и порядочности: наличие детей, внуков, а еще лучше — домашних животных.

"Это важный маркер. Такой человек априори привык о ком-то заботиться, он живет в совершенно другом ритме и понимает, что такое ответственность. Умение заботиться о животных — показательно и говорит об умении заботиться также о своих подчиненных и избирателях", — говорит эксперт.

Кроме того, он подчеркивает, что избирателям меньше нужно обращать внимание на показную набожность кандидатов:

"Вера в Бога не проявляется в выкладывании в соцсетях фотографий из церкви на Пасху или Рождество".

Уточните запрос

HR-эксперт сайта rabota.ua Татьяна Пашкина отмечает, что избирателям для начала нужно определиться с собственными запросами.

"На президентов не учат, но есть кандидаты с опытом, а есть без. "Работодателю"-народу надо определиться с заявкой: нужен молодой перспективный кандидат, которого вы обучите и подтяните, или же многоопытный, который сел и сразу порулил", — говорит Пашкина.

По ее словам, каждый избиратель должен сам сформировать для себя параметры, которые соответствуют успешному кандидату, — для этого можно учитывать предвыборные программы и, конечно, прошлый опыт.

"Рекрутеры больше склонны верить делам, чем словам. В свете этого оптимальным кандидатом все же будет успешный специалист, ранее проявивший себя в других областях, чем неудачник или пустозвон, который только болтает. Как и в бизнесе, в политике желательны люди, которые делают, а не говорят", — подчеркивает специалист.

HR-эксперт Анастасия Зозуля добавляет: от возраста и опыта кандидата тоже может зависеть окончательный выбор избирателя.

"Опытный политик редко предлагает избирателю что-то действительно новое, его конек — понимание государственных процессов и управление ними. Однако по опыту могу сказать, что молодые сотрудники не боятся ошибаться, пробовать и предлагать что-то новое и успешно воплощать это в жизнь".

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Смотрим на скулы и подбородок

По мнению физиогномиста Леонида Золина, чтобы выбрать кандидата, нужно смотреть на его дела, опыт и окружение, но личностные качества можно определить и по внешнему виду.

"Каким будет будущий президент, можно прогнозировать по соотношению третей его лица. Если выражена центральная (нос, скулы) и верхняя трети (лоб), а нижняя (подбородок, челюсть) гораздо меньше их, можно говорить о лидере, социально-активном и идейном человеке. Если у человека центральная и верхняя трети слаборазвиты, а нижняя выражена, то это означает, что человек будет делать все самостоятельно, подгребать все под себя. Для него социальные коммуникации не так важны. Но если у человека выражена нижняя и верхняя части лица — это человек собственных действий, идей и смыслов", — рассказал нам эксперт.

Он добавил, что важно, чтобы позы, жесты и речь человека соответствовали эмоциям, которые транслируются. Если есть сомнения, перед вами актер и лжец. Хороший же признак — открытые жесты.

Напомним, "Сегодня" ведет подробную хронологию предвыборной гонки. Сами президентские выборы назначены на 31 марта 2019 года. Результаты должны объявить до 10 апреля. Дата возможного второго тура – 21 апреля. Победителя же в нем должны объявить до первого мая. А к 3 июня – провести инаугурацию президента.

А еще проверить, есть ли вы в избирательных списках, стоит уже сейчас. Сделать это можно, даже не выходя из дома – через интернет.

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АВТОР: Мария Пирогова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.