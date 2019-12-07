Как проходили встречи "нормандской четверки" при участии Порошенко

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9 декабря в Париже в Елисейском дворце состоится очередной саммит в "нормандском формате".

"В нем примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский", – уточняется в сообщении администрации французского лидера.

Это будет первая встреча нынешнего главы украинского государства с главами других стран-участниц "нормандской четверки". О том, как проходили переговоры с участие пятого президента Украины Петра Порошенко, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

6 июня 2014,Шато-де-Бенувиль

Впервые лидеры четырех стран (Германии, России, Украины и Франции) собрались, чтобы попытаться урегулировать вооруженный конфликт на востоке Украины, 6 июня 2014 года. Встреча проходила в Шато-де-Бенувиль в Нормандии (Франция) во время празднования 70-й годовщины высадки союзников (1944), известной во всем мире как "День Д". Именно место первой встречи закрепило за этим международным форматом название "нормандского".

Первая встреча в "нормандском формате". Фото: AFP

Перед началом официального обеда для делегаций состоялась личная встреча Путина и Порошенко, которая продлилась 15 минут.

Причем до последнего момента не было понятно, состоится встреча или нет – напряженные переговоры между сторонами продолжались несколько дней, поэтому встречу двух лидеров и держали в тайне до самого последнего момента.

Как вспоминал позже подробности первой встречи "нормандской четверки" Франсуа Олланд, опасения были не напрасными.

"Путин и Порошенко, боясь подвоха, держатся настороженно. В большом зале замка царит чрезвычайно напряженная атмосфера, Путин смеряет холодным взглядом великана Порошенко, вызывая опасения Меркель за ход переговоров, которые еще даже не успели начаться", – рассказывал французский лидер.

По его словам, беседа завязалась через пятнадцать минут и удалось установить первый контакт между противоборствующими сторонами и "избежать обострения конфликта".

Украинский президент с Франсуа Олландом. Фото: Администрация президента Украины

Путин и Порошенко пожали друг другу руки и договорились, что в течение ближайших нескольких дней будут проведены переговоры по поводу прекращения огня.

Они также обсудили политические шаги деэскалации кризиса, в том числе признание Россией избрания Порошенко на должность президента, и коснулись вопросов экономического сотрудничества.

"Это был обычный, серьезный обмен (мнениями) между лидерами", – говорилось в сообщении пресс-службы президента Франции Франсуа Олланда.

Также состоялась беседа главы украинского государства с канцлером германии, в ходе которой Порошенко рассказал Меркель, как будет восстанавливать мир в Украине. В свою очередь, Меркель поздравила Порошенко с убедительной победой в первом туре президентских выборов.

17 октября 2014, Милан

16 октября 2014 года в Милане стартовал саммит АСЕМ, во время которого была запланирована очередная встреча президента Украины Петра Порошенко с российским коллегой Владимиром Путиным. Накануне во время телефонного разговора Порошенко и Путин согласовали повестку дня и формат встречи.

Встреча лидеров Украины и РФ состоялась после неформального рабочего завтрака в 9 утра за круглым столом в префектуре Милана. Во время протокольной съемки Путин и Порошенко пожали друг другу руки.

Беседа проходила при участии Ангелы Меркель, главы Франции Франсуа Олланда, премьера Англии Дэвида Кэмэрона, президента ЕК Жозе Мануэля Баррозу, главы Евросовета Хермана ван Ромпея и главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

От Путина Порошенко и европейские лидеры пытались добиться обещания выполнять мирные договоренности.

"Мы не принимаем нестабильной Украины и сделаем все, чтобы вернуть будущее этой стране", – заявил премьер Италии на брифинге для журналистов после завтрака.

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Показательно, что только Владимир Путин сидел в наушниках и слушал перевод с английского. Другие, в том числе и Порошенко, свободно общались на английском – переводчик им был не нужен.

Встреча Порошенко-Путин-Меркель-Олланд проходила за закрытыми дверями целых два часа в ресторане "Казанова". Первым переговоры за круглым столом покинул Владимир Путин – за 15 минут до этого ко входу подогнали его черный "Мерседес". О предварительных договоренностях рассказал Петр Порошенко – их удалось добиться по трем пунктам:

"Во-первых, должны быть выполнены все пункты минского меморандума, второй пункт – содействие выборам на Донбассе (7 декабря по закону об особом статусе Донбасса. – Авт.), и третий – определенный прогресс по газу. Мы договорились об основных параметрах контракта, и сейчас завершаются переговоры по поводу источников покрытия дефицита необходимых средств для финансирования контракта (Украина может закупать газ у "Газпрома" только по предоплате. – Авт.)".

Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель. Фото: Twitter

Отметим, что ни один из пунктов этих предварительных договоренностей пока что так и не удалось воплотить в жизнь. Кроме того, в Милане прошла встреча Порошенко и Меркель , но о деталях не сообщалось.

Очередная встреча Владимира Путина, Ангелы Меркель, Франсуа Олланда и Петра Порошенко была запланирована на 15 января 2015-го в Астане (Казахстан), однако из-за обострения ситуации на востоке Украины она состоялась месяцем позже, и не в Астане, а в Минске.

11-12 февраля 2015, Минск

Следующие переговоры лидеров России, Франции, Германии и Украины оказались самыми напряженными и продолжались 16 часов.

С самого начала было понятно, что встреча будет не из легких. Очередные переговоры "нормандской четверки" в Минске переносили дважды – и все из-за Путина: его борт опоздал больше чем на час. Первым прилетел Порошенко, через полчаса – лидеры Германии и Франции. Встречали гостей на красной дорожке белорусские красавицы – в национальных костюмах, с караваем. Причем Лукашенко не отпускал Олланда и Меркель, пока те не попробуют кусочек.

Фото: Администрация президента Украины

Уже во второй раз Лукашенко предоставлял свой Дворец независимости для встречи Порошенко с Путиным. Впервые главы Украины и РФ говорили там 26 августа 2014 года, после прямого вторжения войск РФ на Донбасс 24 августа. Тогда президенты договорились решить конфликт мирным путем: в сентябре был подписан Минский протокол, который РФ и боевики выполнять отказались.

Порошенко сперва встретился с Олландом и Меркель , а сразу же после этой трехсторонней встречи начались переговоры в "нормандском формате".

Сначала Порошенко с Путиным встретились в присутствии Меркель и Олланда. Посадили президентов друг напротив друга, а лидеры Франции и Германии сидели в стороне.

Как написала на своей странице в Facebook народный депутат от Блока Петра Порошенко Ирина Фриз, во время встречи Порошенко выходил из комнаты переговоров для того, чтобы связаться с Генштабом, но при этом РИА Новости дезинформировало своего читателя, сообщив, что украинский лидер покинул переговоры вообще.

Проговорили главы Украины и РФ менее часа, после чего, у двери, пожали друг другу руки. Но улыбок на их лицах не было, да и рукопожатие было секундным. Самые радостные лица оказались у Лукашенко и Меркель.

Затем переговоры продолжились за закрытыми дверьми и заняли почти всю ночь. При этом у Меркель разрядился телефон, и она отдавала его помощникам на подзарядку, Лавров выходил покурить, а Путин – позвонить.

Впоследствии Франсуа Олланд, занявшийся после окончания президентских полномочий написанием мемуаров, вспоминал о том, что во время переговоров Путин пытался давить на Порошенко.

"Однако украинский президент Петр Порошенко держался очень достойно и твердо отстаивал свои позиции", – вспоминал Олланд.

По его словам, переговоры продвигались очень медленно с большим количеством возражений.

" Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент было так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это показало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", – пишет французский президент в мемуарах.

Документ по итогам переговоров лидеров стран "нормандской четверки" был опубликован в тот же вечер 12 февраля на официальном сайте Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. На документе стоят подписи Леонида Кучмы от Украины, Хайди Тальявини от ОБСЕ, Михаила Зурабова от России, а также Александра Захарченко и Игоря Плотницкого от "ДНР" и "ЛНР". Положения этого документа также не были выполнены.

2 октября 2015, Париж

Парижскую встречу, которая состоялась 2 октября того же года, предварял телефонный разговор между Порошенко, Меркель и Олландом, в ходе которого собеседники скоординировали позиции накануне очередных переговоров. Кроме того, руководители стран "четверки" провели ряд предварительных двусторонних встреч. Российский лидер по приезду в Елисейский дворец провел переговоры сначала с Олландом, затем с Меркель. А вот Порошенко успел пообщаться лишь с президентом Франции.

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Журналисты обратили внимание, на каких автомобилях Путин, Порошенко и Меркель приехали в Елисейский дворец. Так, самую шикарную машину выбрал себе хозяин Кремля – он приехал на лимузине Mercedes. Петр Порошенко также предпочел немецкий автопром – его выбор пал на BMW. А вот канцлер ФРГ избрала наименее неприметный вариант из трех. Она приехала в Париж на Citroen.

В Париже четыре лидера собрались в зале Мюрата Елисейского дворца. Нужно отметить, что все переговоры " нормандской четверки " проходили за закрытыми дверьми на протяжение пяти часов. По итогам встречи на пресс-конференцию к журналистам вышли президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель. Президент Украины Петр Порошенко пообщался с журналистами в Париже после переговоров, а президент России Владимир Путин не стал подходить к прессе и молча уехал из Елисейского дворца.

От имени "нормандской четверки" Франсуа Олланд заявил, что минские соглашения должны быть реализованы в предусмотренные временные рамки, то есть до конца года.

"В течение всего дня мы оценивали результаты реализации минских соглашений и стремились обсудить их перспективы. По всем пунктам мы должны уложиться в предусмотренные минскими соглашениями рамки", – сказал Олланд по итогам переговоров на высшем уровне.

Подводя итоги переговоров, Порошенко отметил, что они увенчались рядом важных решений. В частности, достигнута договоренность о начале отвода легкого вооружения. Впрочем, никакие соглашения при этом не подписывались.

"Мы начинаем отвод легкого вооружения. Обсуждена процедура, и отвод должен начаться в течение суток", – сказал Порошенко.

Речь шла не только об артиллерии калибра менее 100 миллиметров, но также о танках и минометах.

"Это то, от чего несут наибольшие потери; это будет способствовать обеспечению стабилизации ситуации и четкому соблюдению режима прекращения огня", – подчеркнул он.

Напомним, что эти договоренности также были нарушены сепаратистами.

19 октября 2016, Берлин

На следующей встрече "нормандской четверки" в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель лично вышла встретить президента Украины Петра Порошенко, несмотря на осеннюю погоду. Отметим, что Меркель, как хозяйка мероприятия, явилась первой на встречу "нормандской четверки".

Кроме того, Берлинская встреча стала первой, на которой президенты России и Украины не пожали друг другу руки. Владимир Путин приехал на встречу в Берлин последним, в то время как остальные главы государств "нормандской четверки" уже вели предварительную встречу.

"Рукопожатия Путина и Порошенко в Берлине не было: когда президент России вошел в зал, президенты Франции и Украины уже сидели за столом", – написал в Twitter российский журналист Дмитрий Смирнов.

Что интересно, ни на камеры, ни без них руки Путину не подал также Франсуа Олланд. Но этим не ограничилось: как стало известно позднее, в процессе переговоров Порошенко поднял голос на Путина. Так, во время одной из дискуссий Порошенко, обращаясь к Путину, заявил, что цель встречи – прекращение Россией огня на востоке Украины:

"Знаете, ни для кого не секрет, сколько вашего оружия и войск на оккупированных территориях Донбасса. Для чего мы здесь? Чтобы вы перестали стрелять..".

В этот момент, по информации СМИ, Путин попытался перебить Порошенко репликой о необходимости выполнения политической части Минских договоренностей. Глава Украины повысил голос в ответ и сказал, что Россия должна прекратить огонь:

"Нет, ты просто перестань стрелять!"

Правда, в самом Кремле отрицали информацию о перепалке Порошенко и Путина в Берлине.

"Никакого разговора на повышенных тонах не было. Безусловно, разговор был непростой, но в то же время достаточно деловой и достаточно конструктивный. Поэтому эта информация не соответствует действительности", – сказал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Переговоры в очередной раз прошли в закрытом режиме: по графику на них было отведено всего полтора часа. Встреча завершилась в ночь на четверг, 20 октября, но чуда в который раз не произошло. По словам Петра Порошенко, "четверка" договорилась сконцентрироваться на разработке дорожной карты, но на встрече документ не согласовывался.

"Никаких документов подписано не было... Мы концентрируемся на разработке дорожной карты", – отметил президент.

Отметим, что на следующую встречу, которая состоялась в мае 2018 года в немецком городе Ахене, Путина не пригласили.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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