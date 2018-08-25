Как разобраться с блокадой Азова Россией: в США дали любопытный совет

Президент американского аналитического центра The Jamestown Foundation Глен Говард предложил с помощью яхт украинских олигархов устроить такой себе "морской Майдан" и отправится целой мирной флотилией с камерами и журналистами в Керченский пролив. О таком варианте он рассказал в комментарии сайт "Сегодня".

По его словам, сейчас русские используют "стратегию удава", чтобы задушить Украину в Азовском море экономически, заблокировав Керченский пролив. Эксперт считает, что Украина должна обратиться с этим в ООН, где США поддержат ее наряду с Британией, Францией и Канадой (правда, Россия, как постоянный член Совбеза, может заблокировать любое решение).

В то же время он предложил еще один любопытный вариант решения проблемы.

"Вы спрашиваете, что может сделать Украина? В Одессе много яхт украинских олигархов. Почему бы им не организовать Майдан в море? Организовать мирный протест на их лодках – такая себе украинская версия "Дюнкерка" (морская операция времен Второй мировой по эвакуации английских, французских и бельгийских частей, блокированных у города Дюнкерк немецкими войсками – Авт.) – вы видели этот фильм (2017 года, номинировался на 8 премий Оскар – Авт.)? Украина может продемонстрировать, что Азовское море – часть Украины, отправив яхты, полные телекамер и СМИ, приблизиться к Керченскому проливу, потребовать проехать в Мариуполь. Это было бы ненасильственным протестом и мирным посланием миру, которое бы привлекло внимание мировых СМИ", – сказал Говард.

Американец добавил, что в таком случае Россия бы отступила и не закрыла бы мирной украинской "флотилии Дюнкерк" доступ в Керченский пролив.

Подробнее о ситуации в Азовском море читайте в материале "Сегодня": "Почему Украина проспала ползучую аннексию Азова Россией".

Один из украинских дипломатов рассказывал нам, почему Россия пошла на обострение и начала блокаду Азова. По его словам, своими действиями в Азовском море Москва пытается добиться от Украины подачи воды в оккупированный Крым.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука называл способы решения кризиса в Азовском море. Он считает, что Украина вряд ли сможет разрешить эту ситуацию своими силами.