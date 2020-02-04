"Как себя чувствуете?": Киву в Раде засекли за перепиской с Жириновским (видео)

Одиозный нардеп снова под пристальным вниманием журналистов в Раде

Илья Кива. facebook.com/kivailya

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива, которого ранее ловили на пикантном развлечении в Верховной Раде, был замечен за перепиской с человеком, который в его телефоне указан как Владимир Вольфович Жириновский (возможно речь об одиозном депутате Госдумы РФ, лидере ЛДПР).

Об этом сообщает TK Media.

Так, во время заседания парламента журналистам удалось подсмотреть переписку Кивы, а контакт, с которым он переписывался, назван "Жирик…Владимир Вольфович".

Переписка выглядит следующим образом:

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Кива:"Добрый день, на связи. Набирал?".

Жириновский:"Доброе утро. Как ваше здоровье? Как себя чувствуете? Перезвоните, когда будет возможность. Хорошего дня".

Далее Кива в жесткой форме с применением ненормативной лексики оскорбляет премьер-министра и его правительство. Отметим, что сегодня члены правительства во главе с премьером Алексеем Гончаруком присутствовали в Раде.

Отметим, что российский политик Владимир Жириновский неоднократно нелицеприятно высказывался в адрес Украины. В недавнем заявлении по Украине он отметил, что надеется на оккупацию Киева российскими войсками.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно произошла драка с Кивой в центре Киева. В одном из ресторанов нардеп подрался с ветераном АТО Михаилом Майманом. Политик объяснил, с чего все началось.

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