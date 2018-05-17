Как свергнуть Путина и вернуть Крым Украине: в России назвали единственный способ

Пока президентом в РФ будет Владимир Путин, оккупированный Крым Украина не вернет. Единственный вариант – Запад должен ввести персональные санкции против богатейших людей России и это поможет сдвинуть урегулирование украинского кризиса с мертвой точки.

Такое мнение высказал в комментарии "Апострофу" российский финансист и блогер Слава Рабинович.

"При Путине Крым в Украину не вернется. Просто потому, что это невозможно по внутриполитическим причинам существования режима путинской ОПГ (организованной преступной группировки). Но поскольку в России иногда исторически события происходят неожиданно и никто не может предсказать, когда они произойдут, какие это будут события, какого масштаба и что будет после них, вопрос возвращения Крыма Украине – это вопрос исторического хода событий в следующие годы. А при режиме путинской ОПГ это невозможно", – уверен он.

Рабинович вспомнил о недавно введенных Евросоюзом санкций против пяти человек в наказание за организацию выборов в Крыму. Блогер считает, что эти меры никак не повлияют на общую картину политики Москвы в отношении Украины.

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Финансист настаивает, что США должны ввести персональные санкции против российских олигархов и других важных лиц, причем в большом количестве, чтоб Кремль не смог им компенсировать потери от санкционного удара.

"А вот введение персональных санкций по закону о противодействии противникам США (Россия, Иран и КНДР), по которому уже попали под санкции такие лица как Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов и Андрей Скоч, – это другое дело. Если каждый месяц будет вноситься по 5 таких человек в санкционные списки, тогда ситуация может сдвинуться с мертвой точки в вопросе устойчивости путинского режима. Потому что сегодня Путину и его ОПГ приходится, грубо говоря, иметь дело с Дерипаской и Вексельбергом, чтобы компенсировать им то, что они потеряли. А если придется компенсировать не двоим, пятерым или десятерым, а 120-ти из списка Forbes-200 или списка Forbes-500, а если подключить сюда десятки людей, которые не находятся в списке Forbes, но являются важными действующими лицами в так называемом российском государстве? Я думаю, что кратное расширение списков по американскому закону и реальные ежемесячные санкции против сотен человек, наверное, привели бы к концу этого режима. И это самый действенный инструмент с точки зрения эффективности", – сказал Рабинович.

Он выразил уверенность, что если даже эти меры не свергнут Путина, то, как минимум, его режим будет серьезно подорван и это точно сдвинет ситуацию с сегодняшней точки.

Напомним, 9 мая США ввели санкции против оборонных структур РФ. Госдепартамент США решил ввести санкции против оборонных структур РФ, Китая и других стран за нарушение американского законодательства относительно нераспространения оружия массового уничтожения.

Также в США поставили Путину условие для отмены санкций. Американский сенатор-демократ Бен Кардин сказал, что США готовы закрыть этот вопрос, если Кремль изменит свою политику и перестанет вмешиваться в дела суверенных государств.