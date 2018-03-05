Как теперь в Украине будут наказывать за доведение до самоубийства: Порошенко подписал закон

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления уголовной ответственности за содействие совершению самоубийства, который был принят Верховной Радой 8 февраля. Об этом свидетельствует карточка закона на сайте парламента, где указано, что документ возвращен в Раду с подписью главы государства.

Отмечается, что депутаты внесли уточнение в статью 120 Уголовного кодекса "Доведение до самоубийства".

Таким образом, теперь лица, которые содействуют доведению человека до самоубийства вследствие жестокого с ним обращения, могут получить наказание в виде ограничения или лишения свободы до трех лет.

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Также эта статья включает в себя ответственность за такие действия при доведения до самоубийства, как: шантаж, систематические унижения человеческого достоинства или систематические противоправные принуждения к действиям, противоречащим его воле, склонение к самоубийству, а также другие действия, способствующим совершению самоубийства.

Отметим, что этот закон может быть особенно полезен на фоне популярности "групп смерти" в соцсетях, где так называемые администраторы этих групп своими заданиями доводят детей до самоубийств. Как сообщалось месяц назад, в соцсетях появились новые "группы смерти".