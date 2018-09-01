Как убили Захарченко и причины поражения Украины под Иловайском: главные новости недели

А тем временем Курт Волкер сделал новые заявления по Донбассу и собрался в Украину

На этой неделе произошло громкое убийство главаря боевиков т.н. "ДНР" Александра Захарченко, а Украина тем временем готовится к разрыву Большого договора о дружбе с Россией. Также Генеральная прокуратура опубликовала результаты расследования Иловайской трагедии.

Годовщина Иловайской трагедии

29 августа в Украине вспоминали жертв Иловайской трагедии, которая произошла в августе 2014 года. Тогда в период с 24 по 29 августа развернулись ожесточенные боевые действия за город Иловайск Донецкой области. Генеральная прокуратура обнародовала результаты расследования военной прокуратуры и было установлено, что Россия убила 366 украинских военных, 429 получили ранения и около 300 человек попали в плен. Это произошло после срыва россиянами договоренности о "зеленом коридоре" и мирном выходе бойцов ВСУ из "котла".

Кроме того, следствие озвучило количество войск, которые Россия бросила на Иловайск. Во вторжении были задействованы девять батальонно-тактических групп: 3500 человек личного состава, до 60 танков, до 320 БМД (БМП), до 60 орудий, до 45 минометов и 5 ПТРК. Однако еще больше войско стояло вдоль украинско-российской границы.

Также были названы главные причины поражения Украины под Иловайском в 2014 году. Военная прокуратура определила, что главным фактором является вторжение большого количества российских войск, однако не обошлось без проблем в украинской армии.

В свою очередь начальник управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ, полковник Алексей Ноздрачев рассказывал, что Россия также понесла огромные потери в боях за Иловайск. По его словам, в конце августа 2014 года погибли более 200 российских военных и около 300 человек получили ранения.

Новые заявления Волкера по Украине

На этой неделе стало известно, что спецпредставитель США по Украине 13-16 сентября посетит нашу страну, однако подробностей визита пока нет. Однако американец уже успел сделать заявление по Донбассу. Он сказал, что Россия должна вернуть оккупированные территории Украине, а сделать это возможно только после выполнения Минских соглашений. Также американский дипломат рассказал, как связывался с помощником президента РФ Владиславом Сурковым относительно новых переговоров по Украине.

Представитель Госдепа США объяснил, когда Украина сможет применить против российских войск Javelin. Также он спрогнозировал, как дальше будет развиваться ситуация на востоке Украины.

Американский дипломат объяснил, зачем США вводят санкции против России "слой за слоем". Он убежден, что давления на Москву со стороны Вашингтона будет только расти, пока Кремль не изменит своего отношения к урегулированию конфликта на Донбассе.

Денонсация Договора о дружбе с Россией

28 августа президент Петр Порошенко, говоря о денонсации Большого договора о дружбе и сотрудничестве, заявил о готовности разорвать соглашение с Россией. По его словам, этот документ по вине Москвы уже давно стал анахронизмом.

В свою очередь министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что "документы уже подготовлены, весь пакет. Мы его обработали. В ближайшее время внесем его формально. В следующие дни вы уже услышите: мы его непосредственно внесем на рассмотрение".

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В России сразу же отреагировали на планы Киева по расторжению Договора. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сказал, что последствий никаких особых реальных практических не будет, но в то же время у России не будет морально-политических обязательств осуществлять те или иные сделки.

В свою очередь Кремль признал, что отношения с Украиной – хуже некуда. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что "даже в условиях этого глубочайшего кризиса было бы неразумно предпринимать какие-то шаги, которые нанесут дополнительный ущерб народам двух стран".

Убийство Захарченко

В пятницу вечером в СМИ появилась информация, что в Донецке в одном из кафе прогремел мощный взрыв и пошел слух, что убит главарь т.н. "ДНР". Как сообщали подконтрольные боевикам СМИ, всего пострадали 11 человек от взрыва, а кроме Захарченко погиб еще один человек. В СБУ сразу же назвали возможные мотивы убийства Александра Захарченко. Одной из причин называют местные разборки.

Однако не прошло и пары часов, как боевики уже заявляли о пойманных "украинских диверсантах", а спикер МИД РФ Мария Захарова традиционно обвинили киевский режим в теракте. "В Донецке в ходе террористического акта погиб глава "ДНР" Захарченко. Есть все основания полагать, что за его убийством стоит киевский режим", – заявила она. Также немногословен был и президент РФ Владимир Путин, который призвал найти виновных и наказать их.

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В итоге т.н. "штаб территориальной обороны" принял решение в связи с трагической смертью Александра Захарченко возложить исполнение обязанностей главы "ДНР" на Трапезникова Дмитрия Викторовича.

В вою очередь секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Кремль подписал приговор своим террористам еще в 2014 году. Чиновник отметил, что на оккупированном Донбассе сформировалась взрывная уголовное смесь из гопников, воров, насильников, наемников, российских спецслужб и российских военных, а их всегда ждет "один конец".