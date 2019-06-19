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Как Украина готовится к выборам в Верховную Раду: полиция проведет учения, а ЦИК заказала бюллетени

19 июня, 07:19

В Раду хотят уже 362 мажоритарщика, а изменить место голосования можно до 15 июля

Процесс пошел. Центризбирком уже заказал печать бюллетеней
Процесс пошел. Центризбирком уже заказал печать бюллетеней. Фото: AFP

До внеочередных выборов в Верховную Раду осталось чуть больше месяца. Напомним, они должны состояться уже 21 июля. "Сегодня" выяснили, как идет подготовка к волеизъявлению. 

На лошадях и с собаками

Чтобы выборы прошли без эксцессов, полиция проведет учения, на которых смоделирует возможные конфликтные ситуации. Эти учения пройдут с 19 июня по 5 июля. Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев. Ожидается, что в этих учениях, кроме копов, будут участвовать пограничники, Нацгвардия и спасатели. Также, как заявил Князев, с конца мая в Украине начали работать ситуативные центры — их сотрудники будут анализировать информацию, связанную с обеспечением порядка на выборах и принимать решения, исходя из ситуации. В целом, порядок на участках будут охранять около 70 тыс. полицейских, не исключено, что в наряды заступят и конные патрули, и полицейские с собаками. 

Списки желающих

ЦИК заявила, что по состоянию на субботу в одномандатных избирательных округах зарегистрировались 362 кандидата в нардепы. Из низ 318 — самовыдвиженцы, а 44 — выдвинуты политическими партиями. Кроме того, в этот раз на выборы идут как минимум 26 партий. Подавать документы в ЦИК выдвинутые от партий кандидаты смогут до 20 июня, а 25-го числа — последний день регистрации кандидатов в нардепы. 

На 26 июня запланирована жеребьевка, на которой партии получат свои номера, под которыми будут располагаться в бюллетене. Стоимость бюллетеней в этот раз обойдется ориентировочно в 281 млн грн.

"Проведены переговоры относительно закупки услуг по изготовлению и упаковке избирательных бюллетеней. Таким образом, уже 26 июня 2019 года комиссия имеет право заключить договор с указанным предприятием на ориентировочную общую сумму — 281 млн 845 тыс. 240,80 грн", — сообщает пресс-служба Центризбиркома. 

Смена адреса

В ЦИК также напоминают, что, как и перед президентскими выборами, граждане имеют право поменять место для голосования. В этот раз переоформить документы можно с 24 мая по 15 июля включительно. Впрочем, у тех, кто изменит место для голосования, не получится проголосовать за мажоритарщиков, лишь за партии. В отделах ведения госреестра избирателей напоминают, что ради избегания ажиотажа советуют переоформить документы сейчас, когда нет больших очередей. Кстати, в этот раз для смены места голосования не нужно заполнять мотивационный лист, объясняя в нем причину выбора нового избирательного участка. Кстати, более половины опрошенных граждан Украины — 55,2 процента — будут голосовать. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, 

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Тег выборы, Верховная Рада, нардепы, ЦИК, самовыдвиженцы, центризбирком, парламентские выборы

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АВТОР:

Игорь Серов

Источник:

Сегодня

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