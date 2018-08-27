Как Украина отмечала День Независимости: новые лозунги, советник Трампа и американские "Джавелин"

Кто помогает нашей стране не только словом, но и делом

"Соединенные Штаты всегда будут стоять рядом с Украиной, в то время, когда она защищает свой суверенитет..." – это поздравление по случаю Дня Независимости президента США Дональда Трампа... А вот открытка от Эммануэля Макрона – "Франция остается бок о бок с Украиной в поисках устойчивого разрешения конфликта, бушующего на востоке страны"...

Президент Польши Дуда отмечает неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины... В другой части мира уверяют – отношения между Австралией и Украиной постоянно растут. Были также письма из Нидерландов, Латвии, Боснии и Герцеговины, Китая, Ватикана...

Все поздравляли, все уверяли в поддержке... Ну, почти все... Украинцы привыкли к словам о помощи. Но есть ли она на самом деле? Кто помогает не только словом, но и делами? Или мы, как сказал во время торжественного парада президент, должны надеяться только на себя?

За 27 лет независимости это был 14-й военный парад. И именно в этом году многое было впервые. Впервые воинов приветствовали вместо советского обращения – "товарищ" – лозунгом "Слава Украине". В ответ звучало – "Героям слава". Впервые по Крещатику двигались не только образцы изделий украинского оборнки, но и знаменитые американские "Джевелины". И впервые рядом с мужчинами шагал женский батальон. 120-ти женщинам-военнослужащим, кстати, хлопали громче.

Этот парад уже назвали маршем новой армии. Всего в нем участвовали четыре с половиной тысячи военнослужащих и двести пятьдесят одна боевая машина. А в небе над Киевом впервые с 2009 года пролетели истребители, бомбардировщики, боевые вертолеты и самолеты транспортной и морской авиации.

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Президент в своей речи отметил: помогать мы должны сами себе. Но Европа и мир хотя бы на пятом году войны в Украине должны осознать, что это такое?

"На континенте все, кто не ослеплен российскими деньгами, понимают, что без независимой европейской Украины мира и безопасности в Европе было бы меньше. Без восстановления территориальной целостности, суверенитета нашего государства все границы в центральной и восточной Европе будут не конкретны. И война России против Украина – это часть плана Кремля развалить Европейский Союз и НАТО", – сказал Петр Порошенко.

Впрочем, то что Брюссель зашел в отношениях с Москвой в тупик – уже слишком очевидно. По тому же делу Олега Сенцова, об освобождении которого Путина лично просил президент Франции. Хозяин Кремля просто проигнорировал Макрона.

Не дали результата и переговоры канцлера Германии с российским президентом. Перед их последнее свидание в Берлине западная пресса писала, что видимо договорятся о миротворцах на Донбассе. После переговоров об этом – ни одного упоминания.

Хорошо, что хотя бы санкции каждые полгода продлевают. И то под давлением Белого дома. В Вашингтоне и так все не просто через судебный процесс о вмешательстве России в выборы и возможные связи Трампа с Кремлем. Но именно давление США пока на Россию последовательно.

И Украину пытаются подбодрить: Киев на День Независимости посетил советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джон Болтон. Он только что вернулся из переговоров с главой российского Совбеза Николаем Патрушевым. Хороших новостей, правда, не привез. Но намекнул если Москва и Берлин окончательно достроят газопровод Северный Поток-2, Россию и Германию будут ждать новые санкции. А нам Болтон посоветовал искать альтернативные источники газа.

"Почему Европа по собственному желанию загоняет себя в еще большую зависимость от российского газа? Нет ответа. Один из вариантов для Украины и других стран – искать альтернативные источники. Можно проложить трансатлантический трубопровод и поставлять газ из Азербайджана. Есть и другие источники, например Израиль, США и даже Украины, где тоже добывают газ", – уверяет советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон.

Сделает ли угроза новых американских санкций Кремль покладистым, а Берлин решительным, узнаем уже в сентябре.

Как мы писали, в этом году парад на Крещатике стало одним из крупнейших за последние годы. По центральной улице страны прошли "коробочки" из состава 24 подразделений ВСУ, Госпогранслужбы, СБУ, Нацгвардии, ГСЧС, Нацполиции и других силовых подразделений, выполняющих задачи по охране и обороне страны – все 4500 человек.

Кроме того, в параде приняли участие иностранные военные – всего около 300 человек.

Напомним, в День Независимости украинцы желали друг другу безопасности и стабильности.

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