Молебны, флешмобы, выставки: как Украина праздновала День Достоинства

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Украина отметила 21 ноября День Достоинства и Свободы – день, с которого началась Революция Достоинства, навсегда изменившая украинцев и страну в целом. Это событие объединило граждан со всех уголков Украины. Как страна праздновала эту дату, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Киев

Утром почтили память погибших во время Революции Достоинства в начале 2014 года президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей женой Еленой. Глава государства и первая леди поставили свечи под крестом, установленном на Аллее Небесной Сотни в центре Киева.

Президент отметил, что День Достоинства и Свободы – это особый день для каждого украинца, а сами по себе "достоинство" и "свобода" – неотъемлемые составляющие ДНК украинцев. По его словам, наш народ не на словах, а на деле знает, как защищать свое достоинство и бороться за свободу на баррикадах.

"Он (День Достоинства. – Ред.) связан с началом двух революций, когда голоса миллионов граждан слились в единый голос нации, чтобы твердо сказать: украинцы хотят и будут жить в свободной, демократической и процветающей стране… В сложные моменты украинцы всегда демонстрируют невероятную сплоченность и единство. Мы стоим друг за друга независимо от возраста, пола, языка и вероисповедания. И сегодня как никогда мы нуждаемся в таком же единстве. Ради защиты страны, независимости, свободы и права самостоятельно выбирать собственное будущее. Мы должны отстаивать и защищать идеалы, за которые отдали жизни наши граждане. И, конечно, нам нужны результаты расследования дел Майдана. Семьи погибших и все общество должны обязательно получить ответы, а виновные – наказание", – заявил глава государства.

Кроме того, в столице возле часовни на аллее Героев Небесной Сотни в экуменическом храме архистратига Михаила и украинских новомучеников УГКЦ в 10:00 состоялся поминальный молебен и возложение цветов.

Следом состоялось открытие художественного проекта украинско-американской художницы Оли Родняк "Метемпсихоз" – причем это событие одновременно произошло в Информационно-выставочном центре музея Майдана и параллельно в Нью-Йорке (художественный центр "Уайт Бокс").

На вечер было запланировано открытие выставочного пространства на месте строительства Музея Революции Достоинства под названием "М3: Майдан, Мемориал, Музей". Это выставка под открытым небом в котловане, где должен появиться музей.

Кроме того, торжественные мероприятия прошли на аллее Героев Небесной Сотни. В Колонном зале Киевской городской государственной администрации прошла презентация фильма о Революции Достоинства "Киев несокрушимый". А на Майдане Незалежности со стороны Главпочтамта, где располагается ставшая уже привычной уличная экспозиция, открылась фотовыставка "Два века – одна война".

Также до 27 ноября киевляне могут посетить выставку литературы "Украина превыше всего" в Публичной библиотеке им. Леси Украинки для взрослых – и ознакомиться с экспонатами выставки архивных документов "Ко Дню Достоинства и Свободы" в Государственном архиве.

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Винница

В городе и области было запланировано, ни много ни мало, 29 официальных мероприятий. Полиция отчиталась о том, что порядок и покой горожан охраняют полторы сотни полицейских.

Торжественные мероприятия начались утром у монумента "Дерево Свободы" на Майдане Небесной Сотни. Общественные активисты, военные и представители власти возложили к монументу цветы. Затем прошел хореографический флешмоб. Как пишет портал "ВинницаОК", юные танцоры в черных костюмах языком тела попытались передать жуткую, тревожную, и одновременно героическую атмосферу, которая царила на баррикадах в сердце столицы шесть лет назад.

После минуты молчания в память о погибших, военные под звуки оркестра, который исполнил "Пливе кача", отсалютовали выстрелами. Когда салют замолчал, к монументу возложили цветы простые винничане. Люди говорят: пришли отдать дань уважения тем, кто указал украинцам путь к самоопределению.

Далее, на 17:00 запланирована встреча участников Евромайдана, во время которой организаторы приглашают "вспомнить всех, кто боролся за Украину и боролся за жизнь каждого из нас". А на 19:00 – народное вече под названием "Ми маємо гідність".

Кривой Рог

В эти дни весь город вспоминал военнослужащих, отдавших свою жизнь за свободу, независимость и нашей страны. Секретарь городского совета Сергей Маляренко, заместители мэра, почетные граждане города, представители ветеранских и общественных организаций, а также военнослужащие возложили цветы к памятнику генерал-майору Александру Радиевскому и к мемориальным доскам погибшим воинам-военнослужащим воинской части 3011.

"Среди них наши товарищи – подполковник Павел Сницар, солдат-срочник Игорь Коцяр и наш командир генерал-майор Александр Радиевский, которые погибли, защищая город Лисичанск. Благодаря их опыту и профессионализму были успешно проведены военные операции по освобождению Северодонецка, Семеновки, Славянска, Николаевки и Лисичанска. Вечная слава героям Украины", – отметил в комментарии порталу "Кривой Рог Life" Владимир Постой, капитан военной части 3011.

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Львов

Во Львове торжественные мероприятия проходили на Лычаковском кладбище. Представители областной власти, духовенства и общественности, а также военные возложили цветы к могилам борцов за свободу Украины, погибших во время Революции Достоинства. Их могилы расположены на участке почетных захоронений № 67. Кроме того, военные капелланы и священники отслужили панихиду по героям, а также помолились за мир на украинской земле.

Участие в мероприятии приняли мэр Львова Андрей Садовый, народные депутаты Украины Олег Синютка и Николай Княжицкий.

В 14:00 еще один молебен состоялся у мемориала памяти Героев Небесной Сотни. Также днем в городском Доме офицеров прошел просмотр и обсуждение фильма "Зима нас изменила", организованный Львовским центром предоставления услуг участникам боевых действий. В обсуждении приняли участие бойцы АТО. В то же время прошла презентация художественного проекта "Мой Майдан: вчера, сегодня, завтра", организованный Мемориальным музеем Достоинства. В рамках презентации проекта была показана инсталляция художника Игоря Микулы и прошла выставка-флешмоб "Принеси фото с Майдана", по окончанию чего священник отслужил панихиду.

На вечер запланирован студенческое шествие в память о Героях Небесной Сотни и участников Революции Достоинства, который стартует от памятника Бандере и закончится у монумента Шевченко. Как сообщили в Львовском городском совете, ради проведения шествия будет перекрыт по маршруту движения трафик общественного транспорта. После шествия состоится короткое вече и пройдет музыкальная акция "Музыка Майдана".

Днепр

По сложившейся в Днепре традиции память погибших на Майдане традиционно почтили на Аллее Героев. Вспомнить события 2014 года и возложить цветы погибшим протестующим пришли их близкие родственники и неравнодушные днепряне. На панихиде присутствовали также руководители города, области и духовенство. Завершили мероприятие минутой молчания.

"Я хочу сказать, что наша обязанность – тех, кто возлагал цветы и тех, кто во власти, сделать все, чтобы эти жертвы, этот подвиг был не бесполезным", – цитирует 34-й телеканал заместителя городского головы Эдуарда Подлубного.

Один из участников мероприятия — активист Богдан Ярош, который был участником Майдана в Киеве и Кривом Роге, а сейчас живет в Днепре.

"День Достоинства и Свободы имеет большую историческую ценность для Украины. День напоминания всем украинцам, какой большой ценой далось нашему народу национальное сознание. События на Майдане дали толчок к развитию гражданского общества в стране, тем самым показав, что мы можем достойно противостоять режиму как внутренней, так и внешней оккупации", — цитирует активиста городской портал Днепра "Наше місто".

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