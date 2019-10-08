Как Украине добиться мира: экс-президент Колумбии дал совет

Хуан Мануэль Сантос не понаслышке знает, как достичь мира после многолетнего конфликта

Хуан Мануэль Сантос / Фото: Flickr

Население воюющей страны всегда будет критически воспринимать любые уступки врагу, на которые пойдут власти.

Об этом бывший президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, который в 2016 году получил Нобелевскую премию мира за усилия, приложенные для усилия по прекращению войны с повстанцами, заявил в интервью BBC.

"Собственный народ всегда будет критическим к любым уступкам. Уступки и компромисс – это слова, которые трудно произнести, но они нужны для длительного мира", – утверждает Сантос.

Зная об этом не понаслышке, колумбийский лидер отметил, что руководить страной во время войны гораздо легче, чем во время мирного процесса.

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"Во время войны тип лидерства вертикальный, все просто – хорошие ребята на одной стороне, плохие – на другом. Собираешь людей вокруг себя и начинаешь бить. Пока ты успешный, твоя популярность растет", – объясняет он.

В мирное время лидерам приходится добиваться того, чтобы одна сторона простила другую.

"У вас есть президент, который хочет принимать непопулярные решения. Это очень важно, если вы хотите достичь длительного мира", – прокомментировал он действия президента Украины Владимира Зеленского.

В то же время, Сантос высказался в поддержку сочетания переговоров и военного давления на боевиков.

"До тех пор, пока повстанцы думают, что могут победить путем насилия, они не будут вести переговоры добросовестно. Поэтому лидеры повстанцев должны чувствовать угрозу. Пока они чувствуют себя в безопасности, договориться о мире трудно", – подчеркнул бывший колумбийский лидер.

Напомним, что украинские власти одобрили "формулу Штайнмайера" для мирного регулирования, что было отрицательно встречено украинской оппозицией и бывшими властями.

В то же время освобожденный из российского плена украинских режиссер Олег Сенцов одобрил решение властей, отметив, что "переговоры лучше войны".

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