Как Украине вступить в НАТО, воюя с Россией: Волкер предложил вариант

В Альянсе не сильно хотят видеть у себя воюющую с Россией страну

На Западе не раз говорили, что НАТО не примет Украину, пока идет война с Россией. Однако бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер предложил просто не применять пятую статью Устава Альянса (о коллективной защите) к оккупированным территориям. Об этом он сказал во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности.

Он объяснил, что пятая статья НАТО предполагает, что нападение на любую страну-члена Альянса будет рассматриваться как нападение на весь военный блок, следовательно, эта страна попадает под коллективную защиту.

Однако НАТО не хочет принимать к себе страны, в которых есть оккупированные Россией территории. Москва же стремится не допустить вступления Украины в НАТО, используя оккупацию как, своего рода, "вето". Поэтому Волкер предложил не применять пятую статью к оккупированным территориям

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"Россия хочет не позволить странам, таким как Украина, Грузия, Молдова, вступить в Альянс. И она оккупировала определенные территории в этих странах. Мы обязуемся первыми не применять силу, чтобы их (оккупированные территории – ред.) вернуть, и поддерживать только мирную реинтеграцию этих территорий и восстановления целостности стран, стремящихся вступить в НАТО. Это должно избавить Россию стимулов для продолжения оккупации этих территорий", – сказал американский дипломат.

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Волкер уверен, что любая европейская страна, которая соответствует стандартам демократии, верховенства права, вносит вклад в укрепление общей безопасности, должна рассматриваться как кандидат на поступление в НАТО.

Киевский Форум – ведущий международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

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Как сообщали новости "Сегодня", 31 октября 2019 года генсек альянса Йенс Столтенберг был с визитом в Киеве, встречался с руководством страны. По его словам, на сегодняшний день альянс даже не рассматривает вопрос присоединения Украины или получения ею ПДЧ, однако он указал Киеву правильный путь по членству в НАТО.

В свою очередь после встречи со Столтенбергом президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не снимает вопрос о ПДЧ с повестки дня. Также президент анонсирует усиление сотрудничества Киева с альянсом и новые совместные проекты.

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