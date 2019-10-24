Детектор лжи для украинских политиков и чиновников: как все начиналось

Раньше активнее всего полиграф использовали в киевской мэрии, теперь – в армии

Нардеп Александр Дубинский во время прохождения теста в прямом эфире. Фото: Скриншот

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22 октября во фракции "Слуга народа" разгорелся коррупционный скандал – 11 нардепов заподозрили в получении взятки по 30 тысяч долларов каждому за то, чтобы провалить один из законопроектов на парламентском комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Президент Украины Владимир Зеленский призвал членов комитета Верховной Рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики пройти полиграф, чтобы ответить на все подозрения. Уже 23 октября нардеп от этой политической силы Дмитрий Дубинский прошел тест на полиграфе в прямом эфире, а днем позже – лидер фракции Давид Арахамия.

Как приживался детектор лжи в украинской политике, кто стал первопроходцем тестов на полиграфе среди отечественных госчиновников, и сколько сотрудников официальных ведомств не проходят проверку, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Все началось с Черновецкого

Несмотря на то, что по закону процедура не обязательна — кандидат сам должен дать на нее согласие, с 2015 года проверка на полиграфе стала массовой при трудоустройстве чиновников и силовиков. Хотя неофициально полиграф использовался и ранее, тест на детекторе стал одним из критериев прохождения в новый спецназ КОРД (МВД) и на руководящие должности в Минобороны.

"В прошлые годы, когда шел отбор кандидатов на должности начальников областных УБОП, претендентов тестировали на таком детекторе. Среди кандидатов были такие, кто честно не ответил ни на один вопрос, касающийся взяток", — рассказали "Сегодня" в МВД в июне 2016-го.

За год спрос вырос на треть. Если за весь 2015-й к полиграфологам обратились около 10 тысяч раз, только за четыре месяца 2016 года — более 3000 раз.

В народной памяти главным популяризатором полиграфа стал столичный городской голова в 2006-2012 гг Леонид Черновецкий, который в самом деле ввел моду на проверки муниципальных и районных чиновников – и в качестве личного примера сам успешно прошел проверку на детекторе лжи в марте 2006 года.

Между тем, если верить информации, размещенной на сайте компании, которая начала предоставлять полиграфические услуги в нашей стране одной из первых, первопроходцем в нелегком деле правдоискательства с помощью полиграфа стал народный депутат V-VIII созывов Юрий Мирошниченко.

Политик, в 2002 году возглавлявший партию "Нова генерація", в марте того же года не только прошел накануне парламентских выборов тест на полиграфе (и, якобы, тоже успешно), но также призвал присоединиться к нему остальных украинских политиков. Вполне ожидаемо, украинские политики особого рвения не выказывали, да и Мирошниченко полиграф не помог попасть в Раду: депутатом он стал только в 2006 году.

Следом за Черновецким, в апреле 2006-го, тест на полиграфе (и тоже якобы успешно) прошел нардеп V-VIII созывов Николай Томенко. Но именно 3-й городской голова придал проверкам на детекторе лжи истинно космический размах. Так, в ноябре 2007 года Черновецкий обязал пройти проверку на полиграфе всех начальников столичных жэков .

Причина проста: в столичный саll-центр поступало все больше обращений с жалобами на работу жилищно-эксплуатационных контор. Те руководители жэков, которые не прошли проверку – а весь процесс демонстрировался по ТВ, были уволены. Насколько это улучшило работу жилищно-эксплуатационных контор, история умалчивает, но уже в ноябре 2010 года следующий градоначальник Александр Попов отменил детекторы лжи при трудоустройстве в мэрию: к тому моменту все городские чиновники обязаны были проходить проверку при трудоустройстве в КГГА.

Видимо, с легкой руки Черновецкого должность столичного градоначальника и полиграф стали в народном сознании неотделимы. Во время предвыборной гонки за кресло мэра Киева в мае 2014 года вспомнили о позабытой практике, и пять кандидатов в мэры Киева прошли проверку на детекторе лжи. Проверку затеяли "Совет общественных инициатив" совместно с "Антикоррупционным комитетом Майдана".

"Мы разослали всем кандидатам на пост мэра Киева письма с приглашением пройти проверку на полиграфе. Подтвердить свое участие кандидаты могли до 16 мая. На сегодня участие 5 кандидатов из 19", — рассказал "Сегодня" глава "Совета общественных инициатив" Вадим Кодачигов.

18 мая проверку на полиграфе в пресс-центре Майдана проходили Алексей Мочанов, Игорь Насалик, Людмила Василенко, Валерий Кондрук и Олег Деревянко. Результаты тестов история не сохранила.

К слову, изначально планировалось проверить и кандидатов в президенты, но, по словам Кодачигова, денег не хватило. Впрочем, стоимость и источник финансирования инициаторы тоже не озвучивались.

У налоговиков полиграф так и не прижился

После того, как в столичной мэрии избавились от практики тестирования сотрудников, в следующий раз полиграфическая тема всплыла через три года, когда стало известно, что теперь использовать детекторы лжи будут украинские налоговики. Как говорилось в приказе Министерства доходов и сборов № 329 от 2 августа 2013 года, предполагалось применять компьютерные полиграфы (детекторы лжи) для содействия оперативно-розыскной деятельности, для проверки кандидатов на работу в министерство и при проведении служебных расследований и проверок.

Приказ проверять чиновников на полиграфе был одобрен Минюстом. Правда, судя по инструкции к приказу, можно было отказаться от проверки. Также в документе было написано, что результаты теста не имеют доказательной силы и служебном или уголовном расследовании будут использоваться исключительно в качестве вспомогательного фактора.

К тому моменту, по словам президента Международной лиги полиграфологов Андрея Волыка, наша страна находилась на третьем месте в мире по закупкам полиграфов.

"Полиграфы в Украине используются в силовых структурах и частных компаниях. Инициатива Миндоходов правильная. Мы с вами, как плательщики налогов, с которых чиновники получают зарплаты, имеем право знать, кто идет работать на госслужбу", — говорил Волык.

Но до дела, судя по всему не дошло, и в апреле 2014 года тогдашний первый заместитель министра доходов и сборов Игорь Билоус снова призвал проверять налоговиков на детекторе лжи. И было за что: по словам Билоуса, сотрудники Министерства доходов и сборов уничтожали за взятки информацию в базах данных и совершали другие неправомерные действия.

"Привлечь к ответственности в соответствии с законодательством не так просто, как хотелось бы... У меня есть желание поставить детектор лжи в офисе и проверить на нем некоторых людей. Абсолютно ответственно вам об этом заявляю: мы это будем делать", — пригрозил замминистра.

Проверить всех сотрудников налоговой Билоус пообещал осенью 2014-го. Правда, до тестов на полиграфе дело так и не дошло: ограничились компьютерными проверками налоговиков на честность в ноябре 2015-го, когда Государственную фискальную службу Украины возглавил Роман Насиров. (В июне 2014 года "Минсдох", как его прозвали журналисты, был реформирован в ГФС.)

Зато в сентябре 2015 года прошел проверку на полиграфе Константин Ликарчук – тогдашний заместитель Насирова.

"Мне скрывать нечего, кроме коррупционных схем ГФС, именно поэтому я и прошел полиграф (детектор лжи). Вопросов не знал. Знал только, что проверять будут меня на предмет коррупции. Итог: проверку на полиграфе я прошел", – написал Ликарчук на своей странице в Facebook.

Правда, теперь этот пост не индексируется – видимо, удален. Зато распечатки с результатами теста до сих пор можно найти в свободном доступе.

Детектор лжи отсеял треть кандидатов в Минобороны

С началом АТО снова возникла потребность в полиграфах у силовиков: в июле 2014 года глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко заявил, что работников СБУ пропустили через детектор лжи. (Для МВД полиграфы закупили еще в 2002 году.) В первую очередь, проверяли тех, кто был задействован в АТО или переехал из оккупированного Крыма. По словам Наливаченко, необходимость такой проверки обусловлена тем, что Украина "находится в условиях гибридной войны".

А уже в сентябре министр обороны Украины Валерий Гелетей пообещал "пропустить" через полиграф все руководство ведомства и офицеров Генштаба.

"За два месяца пребывания в должности министра обороны Украины у меня накопилось много вопросов – как к руководителям структурных подразделений Министерства, так и к отдельным военным командирам и начальникам. На эти вопросы время получить искренние и исчерпывающие ответы. Учитывая отсутствие права на ошибку в текущей ситуации, эти ответы будут даваться под надзором полиграфа. Через "детектор лжи" пройдет все руководство ведомства и офицеры Генерального штаба", – написал он на своей странице в Facebook.

Первоочередно взялись за работников баз и складов Минобороны: "завхозов" обязали пройти проверку на полиграфе и внеочередную переаттестацию в апреле 2018-го.

"Анализ деятельности соответствующих служб свидетельствует о том, что в последние годы в указанные структурные подразделения Вооруженных Сил Украины назначались специалисты, не имеющие карьерного роста в боевых подразделениях", – сообщили в пресс-службе Минобороны 8 апреля.

Через три дня написал рапорт первый уволенный после проверки – полковник Минобороны.

"Пришли результаты на первого проверенного. Степан Полторак разрешил показать общественности, как именно у нас работала военная приемка. Вчитайтесь в сухие строки документа! И сознание проверяемый там терял. И палец себе до крови кусал. И кнопкой бедро колол. Насмотрелся фильмов... Диагноз "вор". Уволен", — сообщил советник президента Юрий Бирюков.

Правда, никаких данных по уволенному полковнику в ведомстве не разглашали. Но уточнили, что немало сотрудников вполне успешно прошли детектор лжи, и к ним нет никаких претензий. К сожалению, уже при следующей проверке, которая прошла в апреле 2016-го, 40% сотрудников аппарата провалили тест. Напоследок нельзя не отметить положительную динамику: в ноябре 2018 года проверку не прошли только 17% военных.

А вот что касалось соискателей, то не смогла пройти тесты на полиграфе треть кандидатов на должности в Минобороны.

"Согласно распоряжению министра обороны, на сегодня 175 человек прошли полиграфический опрос. Из них приблизительно 32% по нашим данным отказано в праве замещения должностей в Минобороны", – заявил 23 ноября 2015 года директор департамента кадровой политики Минобороны Олег Яцина.

В оборонном ведомстве отметили, что на полиграфический опрос одного кандидата требуется около трех часов. После чего необходимо обработать полученную информацию.

"То есть, на одного человека у нас уходит почти день", – уточнил Яцина.

Отметим, что в коррупции заподозрили 11 членов комитет от "Слуги народа", но имена не были названы. А вообще в данный комитет входят 19 "слуг народа": Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Олег Воронько, Данил Гетманцев, Дмитрий Дубинский, Юлия Диденко, Марьян Заблоцкий, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Александр Ковальчук, Анна Колесник, Алексей Леонов, Олег Марусяк, Анастасия Лященко, Евгений Петруняк, Элла Репина, Алексей Устенко, Андрей Холодов, Александр Сова. Пока нет информации, кто именно заподозрен во взяточничестве.

Напомним, ранее уже ходили слухи о проблемах внутри политической силы. Как Зеленский прокомментировал раскол в "Слуге народа", смотрите видео:

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