Как управлять страной и кто будет в команде: у Зеленского пообещали раскрыть планы

Кандидат в президенты от "Зе!Команды" еще до второго тура голосования раскроет карты

Фото: AFP

Как управлять страной и кто будет в команде: у Зеленского пообещали раскрыть планы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/6f7/9ce/5ca6f79ce915e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/6f7/9ce/5ca6f79ce915e.jpg 2019-04-05T09:38:12+03:00 Политика Кандидат в президенты от «Зе!Команды» еще до второго тура голосования раскроет карты

О первых шагах на посту президента и планах на первые 100 дней в случае победы на выборах Владимир Зеленский озвучит еще до второго тура голосования. Об этом сообщил в эфире одного из украинских телеканалов его советник, бывший член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Руслан Рябошапка.

"Если у людей есть потребность (а эта потребность, конечно, есть) узнать, какая программа и конкретный план действий у Владимира Зеленского, у его команды, кто те люди, которые будут воплощать этот план действий, то, конечно, эта информация у людей будет и она будет еще до второго тура. Владимир представит как свою команду, так и план действий на первые 100 дней. Однозначно это будет до второго тура", – рассказал он.

Рабошапка отметил, что сейчас пока конкретной даты нет, когда будут озвучены планы и об этом объявит сам кандидат в президенты.

"Единственный мой месседж – это будет сделано заблаговременно, до самого голосования", – сказал представитель "Зе!Команды".

А тем временем в Украине разгорается политическая дуэль между кандидатами в президенты. Украинское общество и Запад требуют их очной встречи а прямом эфире на дебатах. Если с планами Петра Порошенко более-менее все понятно, то от лидера "Зе!Команды" ждут четкого плана действий. Читайте подробней в материале "Сегодня", что обещают Порошенко и Зеленский в своих программах украинцам.

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