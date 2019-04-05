Как управлять страной и кто будет в команде: у Зеленского пообещали раскрыть планы
Кандидат в президенты от "Зе!Команды" еще до второго тура голосования раскроет карты
О первых шагах на посту президента и планах на первые 100 дней в случае победы на выборах Владимир Зеленский озвучит еще до второго тура голосования. Об этом сообщил в эфире одного из украинских телеканалов его советник, бывший член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Руслан Рябошапка.
"Если у людей есть потребность (а эта потребность, конечно, есть) узнать, какая программа и конкретный план действий у Владимира Зеленского, у его команды, кто те люди, которые будут воплощать этот план действий, то, конечно, эта информация у людей будет и она будет еще до второго тура. Владимир представит как свою команду, так и план действий на первые 100 дней. Однозначно это будет до второго тура", – рассказал он.
Рабошапка отметил, что сейчас пока конкретной даты нет, когда будут озвучены планы и об этом объявит сам кандидат в президенты.
"Единственный мой месседж – это будет сделано заблаговременно, до самого голосования", – сказал представитель "Зе!Команды".
А тем временем в Украине разгорается политическая дуэль между кандидатами в президенты. Украинское общество и Запад требуют их очной встречи а прямом эфире на дебатах. Если с планами Петра Порошенко более-менее все понятно, то от лидера "Зе!Команды" ждут четкого плана действий. Читайте подробней в материале "Сегодня", что обещают Порошенко и Зеленский в своих программах украинцам.
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