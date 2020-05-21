Как усилить западный курс Украины: онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности

Вопрос усиления западного курса Украины станет предметом обсуждения новой онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, которая состоится 22 мая в 15:00.
Участники разговора:
- Линас Линкявичюс, министр иностранных дел Литвы;
- Карл Бильдт, бывший премьер-министр и министр иностранных дел Швеции;
- Иванна Климпуш-Цинцадзе, глава Комитета Верховной Рады Украины по европейской интеграции;
- Марцин Босацкий, польский политик, сенатор, заместитель главы парламентского Комитета по иностранным делам;
- Курт Волкер, специальный представитель правительства Соединенных Штатов по делам Украины в 2017–2019 годах;
- Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-16 годах, глава Киевского форума по безопасности;
- Данил Лубкивский, бывший заместитель министра иностранных дел Украины, член наблюдательного совета фонда "Открой Украину" (модератор дискуссии).
Тема дискуссии: "Стратегический форпост: как дать толчок европейской интеграции Украины и усилить Восточную Европу?".
- Как воплощать настоящую европейскую интеграцию, а не ее имитацию?
- Как усиливать наши позиции в Восточной Европе?
- Осознает ли Восточная Европа необходимость безусловной солидарности перед угрозами российской агрессии, экономического и пандемического кризисов?
- Как беречь и развивать стратегическое партнерство в регионе?
- Насколько эффективно власть придерживалась национального европейского курса в первый год президентства Владимира Зеленского?
Эти и другие вопросы будут в центре внимания новой онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, которая откроет серию обсуждений задач нашей внешней политики.
Трансляция начнется в пятницу, 22 мая, в 15:00.
Киивский форум по безопасности – ведущий международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Основан в 2007 году.
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