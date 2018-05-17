Как вернуть мир на Донбасс: Сайдик назвал главное условие
В Минске прошел очередной раунд переговоров, и представитель ОБСЕ объяснил, что поможет урегулированию украинского кризиса
Введение миротворцев на Донбасс поможет урегулированию конфликта, и Соединенные Штаты Америки поддерживают эту идею.
Об этом заявил после переговоров в Трехсторонней контактной группы в Минске спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, передает "Белта".
"Я уже неоднократно говорил, что привлечение сил ООН могло бы действительно способствовать решению конфликта на востоке Украины", – сказал он.
Кроме того представитель ОБСЕ отметил, что во время недавней встречи американским дипломатом, спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером получил заверение, что США поддерживают вариант урегулирования конфликта с помощью миротворцев.
"Я думаю, что его усилия необходимы (для урегулирования конфликта в Донбассе – ред.)", – сказал Сайдик.
Он также отметил, что сдвинуть с мертвой точки процесс по обмену пленными можно будет на будущей встрече лидеров стран "нормандской четверки".
Как известно, российская сторона изначально добивалась того, что миротворцы должны действовать лишь на линии разграничения; позже допустили возможность их выход и к украинско-российской границе, но в качестве "охранников" для наблюдателей ОБСЕ. В феврале президент РФ Владимир Путин пошел на уступки по Донбассу и согласился на размещение "голубых касок" на всей территории конфликта, но с условием, что Киев договорится об этом с боевиками.
В свою очередь украинская сторона, как и прежде, настаивает на введении миротворцев на всю территорию конфликта, в том числе на украинско-российскую границу, и заявляет, что не намерена вести переговоры с главарями боевиков о размещении миссии ООН.
Также существует и "план Волкера" по Донбассу. Спецпредставитель США по Украине во время переговоров с помощником президента РФ Владиславом Сурковым обсуждает конкретные варианты введения миротворцев на Донбасс. Планы Штайнмайера и Мореля провалились, но теперь есть надежда на американский вариант урегулирования ситуации в Украине.
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