Как вернуть Януковича в Украину: прокурор предложил неожиданный вариант

Кравченко объяснил, может ли Европейский суд по правам человека отменить приговор экс-гаранту

Украинские спецслужбы могли бы вернуть сбежавшего в Россию экс-президента Виктора Януковича после вынесения ему вердикта по делу о государственной измене.

Такое мнение в интервью "Громадському" выразил представитель обвинения в суде, прокурор Руслан Кравченко.

Он считает, что правоохранительные органы должны сделать все возможное. Чтобы решение суда по Януковичу выполнялось, даже если понадобиться пойти на крайние меры.

"Возможно, создать подразделение вроде Моссада (израильская разведка – ред.), например. Чтобы спецназовцы проникли на территорию РФ и доставили его в Украину", – предложил Кравченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В суде по делу Януковича адвокаты устроили потасовку с полицией: появились фото и видео

В то же время прокурор уверен, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не имеет права отменять приговор украинского суда, даже несмотря на жалобы стороны защиты экс-гаранта.

"Он (ЕСПЧ – ред.) может лишь указать на нарушение прав. Относительно допроса обвиняемого Януковича, который находится в розыске и скрывается на территории другого государства, у нас осуществляется специальное судебное производство – заочный суд. Я считаю, что Оболонский суд все делает законно и правильно, ведь есть решение ЕСПЧ, которое гласит: если человек находится в розыске, скрывается в другом государстве и если суд не дал возможности допросить его даже через Skype, – тогда это и есть нарушение", – объяснил он.

Кравченко добавил, что ЕСПЧ допускает допрос через Skype, а значит права обвиняемого не нарушены в судебном процессе.

Как сообщалось, прокуратура просит для Януковича 15 лет тюрьмы. Выступление прокуроров Руслана Кравченко и Максима Крыма сопровождалось заявлениями и выкриками адвокатов, которые постоянно перебивали прокуроров и требовали рассмотреть ходатайство об отводе всего состава суда.

Напомним, Янукович обвиняется в госизмене, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.