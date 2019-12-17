Как встречали Зеленского в Баку: опубликованы фото и видео

Украинский лидер прилетел в Баку вечером 16 декабря, а сегодня у него будет насыщенный день

Президент Владимир Зеленский прибыл в Азербайджан, где уже начал официальные переговоры с главой этой страны Ильхамом Алиевым.

Украинского лидера встречали традиционно – с почетным караулом, оркестром и красной дорожкой. На площади возле резиденции президента Азербайджанской Республики главы государств осмотрели строй роты почетного караула, прозвучали государственные гимны обеих стран, после чего лидеры отправились на переговоры.

Видео: president.gov.ua

Отметим, что на недавнюю встречу "Нормандской четверки" в Париже Зеленский приезжал на скромном автомобиле Renault…

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…а в Баку к президентской резиденции подъехал на шикарном Mercedes.

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Помимо переговоров между руководством двух стран, ожидается и подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества между Украиной и Азербайджанской Республикой в ​​приоритетных сферах. Также ожидается встреча Зеленского с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

Президенты Украины и Азербайджана примут участие в работе Украинской-азербайджанского бизнес-форума. В Баку Владимир Зеленский также встретится с представителями украинской общины Азербайджана.

Как сообщали новости "Сегодня", последний раз нога украинского президента ступала на азербайджанскую землю в марте 2017 года. Тогда пятый глава украинского государства (2014-2019 гг.) Петр Порошенко был в Баку с визитом. Также ездил туда и премьер-министр. Украина и Азербайджан обсудили углубление экономического сотрудничества.

Переговоры экс-премьер-министра Владимира Гройсмана:

Отметим также, что Азербайджан и Украина обменялись запретом на товары с Карабаха и Донбасса. Отмечалось, что товары будут пропускать в том случае, если они лицензированы властями Баку и Киева.

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