Как встречали Зеленского в Баку: опубликованы фото и видео

Президент Владимир Зеленский прибыл в Азербайджан, где уже начал официальные переговоры с главой этой страны Ильхамом Алиевым.
Украинского лидера встречали традиционно – с почетным караулом, оркестром и красной дорожкой. На площади возле резиденции президента Азербайджанской Республики главы государств осмотрели строй роты почетного караула, прозвучали государственные гимны обеих стран, после чего лидеры отправились на переговоры.
Отметим, что на недавнюю встречу "Нормандской четверки" в Париже Зеленский приезжал на скромном автомобиле Renault…
…а в Баку к президентской резиденции подъехал на шикарном Mercedes.
Помимо переговоров между руководством двух стран, ожидается и подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества между Украиной и Азербайджанской Республикой в приоритетных сферах. Также ожидается встреча Зеленского с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.
Президенты Украины и Азербайджана примут участие в работе Украинской-азербайджанского бизнес-форума. В Баку Владимир Зеленский также встретится с представителями украинской общины Азербайджана.
Как сообщали новости "Сегодня", последний раз нога украинского президента ступала на азербайджанскую землю в марте 2017 года. Тогда пятый глава украинского государства (2014-2019 гг.) Петр Порошенко был в Баку с визитом. Также ездил туда и премьер-министр. Украина и Азербайджан обсудили углубление экономического сотрудничества.
Переговоры экс-премьер-министра Владимира Гройсмана:
Отметим также, что Азербайджан и Украина обменялись запретом на товары с Карабаха и Донбасса. Отмечалось, что товары будут пропускать в том случае, если они лицензированы властями Баку и Киева.
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