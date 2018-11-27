Введение военного положения в Украине: хроника событий онлайн

В Украине вводится военное положение – причиной стала агрессия России против украинских боевых кораблей.

Для рассмотрения указа президента о введении военного положения было созвано внеочередное заседание Верховной Рады Украины. Сайт "Сегодня" следит за ситуацией.

00:25 Официальный портал Верховной рады Украины опубликовал принятый 276 голосами "за" Закон об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного состояния в Украине" №9338.

00:17 Министр иностранных дел Павел Климкин заверяет, что введение военного положения в предложенной президентом страны Петром Порошенко редакции не будет мешать Украине в продолжении сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) и другими международными финансовыми организациями.

23:31 Пользователи соцсетей активно делятся впечатлениями от событий в парламенте.

23:20 Верховная Рада поддержала введение военного положения в ряде областей Украины. На сайте парламента появился поименный список проголосовавших. Свои голоса "за" отдали 276 народных депутатов при том, что для принятия решения нужно 226 голосов.

22:07 Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил на спецзаседании Совбеза ООН по ситуации в Украине, что разведывательные данные говорят о возможном захвате Россией украинских городов на Азовском море – Мариуполя Донецкой области и Бердянска Запорожской области.

21:55 Петр Порошенко заявил, что военное положение вводится лишь в областях, прилегающих к российской границе, либо к азовскому и черноморскому регионам.

21:46 России никто не верит, и Украина внесла свой проект на Совбезе ООН, который поддержали абсолютным большинством голосов, заявил президент Украины Петр Порошенко в Верховной Раде перед голосованием по Закону о военном положении.

21:38 Парубий вынес на голосование закон о назначении выборов на 31 марта 2019 года. Законопроект был поддержан 298 голосами "за".

21:33 Верховная Рада 276 голосами "за" поддержала введение военного положения на "территориях, которые подвержены прямой агрессии", сроком на 30 дней, начиная с 9 утра 28 ноября.

"Закон принят, я безотлагательно его подпишу", – заявил Андрей Парубий сразу после голосования.

21:25 К народным депутатам обратился президент Украины Петр Порошенко – он подчеркнул, что военное положение будет использовано только и исключительно в случае проведения Россией наземной военной операции против Украины:

"Особое положение будет введено только в случае наземной военной операции РФ за пределами территории проведения ООС"

Президент также обратил внимание нардепов на то, что военное положение затронет только Винницкую, Луганскую, Николаевскую, Одесскую, Сумскую, Харьковскую, Черниговскую, Херсонскую, Донецкую и Запорожскую области и внутренние воды Азовско-Керченской акватории.

"Сейчас, когда мы как никогда нуждаемся в объединении, когда нам нужно принять важное решение об объявлении военного времени – который будет применен исключительно в случае наземной российской военной агрессии, – если нам удастся избежать этого сценария, не будет ограничения прав и свобод. А в указе я попросил дать право президенту – когда российский враг перейдет границу, я не хочу терять ни минуты", – заявил президент Украины.

21:20 Выступая после обсуждения перед нардепами, премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнул, что в сложные минуты украинская власть должна быть объединенной общей целью.

"Миллионы человек в мире видели откровенно циничные агрессивные, нечеловеческие кадры, как вооруженные силы РФ атаковали украинский флот, украинских моряков. И даже не это самое ужасное – мы можем отстроить любой корабль. Самое ценное в украинской армии – жизнь и здоровье военных... Мы должны исходить из интересов государства... Мы должны сохранить стабильность в нашей стране. На прошлой неделе мы утвердили бюджет. Мы должны сделать все, чтобы обеспечить экономический рост, стабильность государства... Что касается прав и свобод украинских граждан. Президент четко сказал, что ограничений прав и свобод не будет, и я верю в слова президента. Я подчеркиваю, слова президента должны полностью совпадать с вашим решением. Поэтому – найдите консолидированное решение", – обратился Гройсман к парламентариям.

21:00 В ходе обсуждения введения военного положения горячее неодобрение ряда народных депутатов вызвал пункт 3 Указа президента № 391, поддержать который предлагается рассматриваемым законопроектом № 9338. Пункт 3 предполагает возможность ограничения рядка конституционных свобод граждан Украины.

Отметим, на сайте президента обнародован Указ № 390, в котором нет соответствующего пункта и есть срок действия военного положения – 60 дней.

Прикрепленным документом к карточке законопроекта является Указ президента № 391, в котором есть упомянутый выше пункт и 60 суток срока действия военного положения.

При этом на данный момент Рада будет голосовать за одобрение Указа № 392, в котором прописана продолжительность военного положения в 30 дней – но, по словам нардепов, есть аналогичный пункт о возможности ограничения рядка конституционных свобод.

20:25 Верховная Рада приступила к обсуждению введения военного положения. В частности, на рейтинговое голосование будет поставлена поправка о том, что военное положение будет введено на "территориях, которые подвержены прямой агрессии".

20:10 Вслед за Климкиным слово в Раде взял начальник Генштаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко, рассказав о том, как развивался инцидент с российской агрессий против украинских кораблей.

"Переход кораблей в составе двух бронеартиллерийских катеров, одного рейдового буксира а также малого сухогруза начался 23 ноября. 23 и 24 ноября переход осуществлялся в штатном режиме без усложнений. 25 ноября около 4 часов утра три корабля приблизились к 12-мильной зоне возле Керченского пролива. Был осуществлен запрос в диспетчерский пункт Керченского порта, как требует процедура, о возможности прохода через Керченский пролив и определения очередности прохода под Керченским мостом. На запрос ответа не предоставили, повторный запрос был осуществлен в 4:07. Далее корабли продолжили выполнение задания, двигаясь по курсу", – рассказал Муженко.

"В 4:55 корабли вошли в 12-мильную зону возле Керченского залива, в 6:23 пограничные катеры и военные корабли РФ начали опасное маневриврование... В 6:27 катер пограничников РФ в ультимативной форме потребовал от украинских кораблей покинуть 12-мильную зону. Наши корабли продолжили выполнение плановой задачи, так как проход кораблей через Керченский пролив проводится в режиме свободного судоходства. В ходе маневрирования один из наших кораблей был поврежден и утратил ход. В дальнейшем, в 8 часов, был выход на связь диспетчерской службы порта Керчи, которая заявила о нарушении вхождения в "территориальные воды РФ". В 8:30 получили ответ по последовательности прохода под аркой Керченского моста. Далее никакой информации не поступало, и только в 14 часов нашим кораблям сообщили, что вход под Керченский мост закрыт для военных судов – но, соответствующего сообщения не было в спец. системе", – объяснил Муженко.

"В 13:40 – 13:50 (по Киевскому времени) под аркой Керченского моста прошли три российских корабля: один сторожевой, и два – катера ФСБ. Мотив запрета прохода – "закрытие прохода баржей, которая села на мель", что не отвечало действительности, так как прошли российские корабли. В 18 часов было принято решение о возвращении наших кораблей в Одессу. С началом перехода были включены средства радиоэлектронной борьбы, мы потеряли связь с нашими кораблями... Корабли сопровождались 10 российскими кораблями... При выходе из 12-мильной зоны они (украинские корабли – Ред.) были заблокированы и атакованы российским кораблями с использованием огня на поражение... Связь была утрачена... Сегодня подтвердилась информация, что наши корабли были направлены в район стоянки в Керчи", – рассказал Муженко.

"Действия Российской Федерации классифицируются как агрессия, так как территория любого судна расценивается как территория государства, которому оно принадлежит. Состояние полной боеготовности сохраняется", – резюмировал Муженко.

20:05 Выступая в Верховной Раде, глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в сегодняшней редакции (военное положение на 30 дней на некоторых территориях Украины) указ президента "не должен мешать сотрудничеству Украины ни с МВФ, ни с другими международными финансовыми организациями".

"Мы не можем одновременно торговать и воевать со страной-агрессором... Мы должны перейти к биометрическому визовому режиму с Россией... По определению нам не нужны дипломатические отношения с РФ, и у нас по факту нет таких отношений. но нам нужно найти форму, найти, кто будет заботиться о 2,5 млн украинцев в России и о наших политзаключенных. Для нас даже эмоционально хотелось бы иметь наших дипломатов тут, где им не угрожает постоянно опасность. Но пока мы не найдем эту форму, мы на это не пойдем, потому что они осуществляют помощь украинцам и консульскую деятельность", – добавил Климкин.

18:40 ВСУ находятся в состояния полной боевой готовности, рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

18:30 В парламенте предлагают ограничить военное положение отдельными территориями.

"Донецкая, Луганская области, часть Харьковской, Запорожская, Херсонская, Одесская области – это те области, приграничные районы в которых нужно усиливать", – заявил народный депутат Украины (фракция "Самопомощь"), член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Тарас Пастух.

18:05 Главы парламентских фракций добились перерыва в заседании украинского парламента, чтобы обсудить со спикером парламента Парубием грядущие президентские выборы в контексте возможного объявления военного положения в Украине. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый вице-спикер Ирина Геращенко.

Тем временем, как сообщает корреспондент сайта "Сегодня", активисты, собравшиеся ранее под Радой, практически разошлись:

Фото: сайт "Сегодня"

17:30 Комментируя открытое нападение России на украинские военные корабли, Порошенко рассказал о разведданных, согласно которым РФ накопила значительную военную мощь в непосредственной близости от украинских границ.

"Ружье, которое висит на стене, должно рано или поздно выстрелить. А тут – самолеты, танки, бронетранспортеры... Мы должны усилить оборону прямо сейчас, что позволит в случае вторжения нам как можно быстрее отреагировать, мобилизировать все ресурсы. Тем более что парни и девушки из первого резерва уже сейчас готовы паковать рюкзаки", – отметил глава государства.

Порошенко повторил, что не собираются ограничивать права и свободы гражданского населения.

"Также не планируем переходить к полной и частичной мобилизации... Это будет возможно в случае, если РФ перейдет к дополнительной эскалации. Военное положение не означает войну и не означает наш отказ от политико-дипломатического разрешения ситуации. Я об этом уведомил наших международных партнеров", – добавил Порошенко, отметив, что "сегодня нас слышат лучше, чем вчера или позавчера".

"Защита Украины – это не только защита территорий и военной техники, это и защита людей. Мы должны быть готовы к любым действиям со стороны нашего агрессивного, неуравновешенного и, к сожалению, предсказуемого соседа", – резюмировал президент Украины.

17:25 Военное положение по предложению президента продлится в течение 30 дней – с 9 утра 28 ноября, если такое решение поддержит Рада. Об этом Порошенко рассказал в своем выступлении.

Президент объяснил, что это нужно, чтобы военное положение никак не пересекалось с избирательной кампанией. После окончания действия военного положения в декабре Порошенко официально объявит о дате выборов, которые должны состояться, согласно законодательству, 31 марта 2019 года.

17:19 Парубий просит Раду поддержать введение военного положения.

"Факты российской агрессии на море должны стать катализатором усиления международных санкций против государства-агрессора – Российской Федерации", – подчеркнул спикер.

17:16 Президент Украины Петр Порошенко выступает с обращением по поводу перспектив введения военного положения. Трансляция выступления президента:

17:12 В стране может быть хаос: экс-президенты Украины выступили против. Они не исключают, что Кремль мог устроить эту провокацию в Азове намеренно, чтобы в Украине ввели военное положение, которое приведет к параличу бизнеса и неуправляемой инфляции.

17:10 Указ президента предполагает введение военного положения в полном объеме – об этом "Сегодня" сообщил народный депутат Украины (фракция Блок Петра Порошенко), член Комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Александр Бригинец.

16:52 Спикер Верховной Рады Андрей Парубий выступил перед народными депутатами, после чего объявил 10-минутный перерыв.

"Вчера впервые Россия... открыто, не прячась, применила против Украины вооруженные силы", – подчеркнул глава украинского парламента, напомнив, что фактически РФ уже много лет ведет против Украины вооруженную агрессию.

"Если раньше они пытались замаскировать своих бойцов под "зеленых человечков", ... то теперь мир увидел неоспоримые доказательства российской агрессии. Государство Украина должно реагировать адекватно – решительно и быстро. Поэтому я полностью поддерживаю решение СНБО о введении военного положения в Украине", – заявил Парубий.

Он также отметил, что цель России – "продолжение войны, нанесение ущерба экономике Украины.

"Факты российской агрессии на море должны стать катализатором усиления международных санкций против государства-агрессора – Российской Федерации", – отметил спикер Рады.

По его словам, Украина ждет реакции от НАТО, ООН, ЕС и других международных партнеров, иначе "последствия могут быть глобальными".

"Мы сегодня примем необходимое решение", – резюмировал Парубий.

16:39 В сессионном зале зарегистрировались 338 народных депутатов.

16:36 Под Верховной Радой, тем временем, собираются участники организаций С-14 и "Национальный корпус", сообщает корреспондент сайта "Сегодня". Фото с места событий:









16:22 Спикер Рады Андрей Парубий пригласил нардепов в зал заседаний и начать регистрацию. Но заседание Рады пока так и не удалось открыть: трибуну блокируют представители Радикальной партии.

15:53 Комитет по нацбезопасности рекомендовал Раде утвердить указ президента о военном положении. За такое решение единогласно проголосовали все присутствующие на заседании члены комитета.

15:52 Стало известно, как в случае военного положения будет работать транспорт и связь. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что его ведомство готово вводить ограничения движения транспорта или переориентировать направления. Также он добавил, что уже усилены меры безопасности и киберзащита на критических объектах инфраструктуры Украины.

15:37 Порошенко ввел в действие решение СНБО. Контроль за выполнение указала возложен на секретарь СНБО Александра Турчинова

15:25 Бизнес "на паузе" и курс доллара: экономист назвал риски введения военного положения.

"Я не удивлюсь, если люди побегут забирать депозиты, снимать деньги с банкоматов. Многие бизнесмены, которые купили гособлигации Украины, будут продавать свои деньги в офшор. Соответственно – курс, риск, уход валюты, падение ВВП. Бизнесмен не будет делать новый цех, нанимать рабочих, пока все не закончится. И пройдет не 60 дней, а пройдет год, пока он успокоится и будет заниматься бизнесом", – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" глава Украналитцентра Александр Охрименко.

14:55 Политолог Владимир Фесенко оценил возможность введения военного положения как довольно высокую.

"Скорее всего, положение введут на всей территории страны. Хотя могут быть различия в действии военного положения в прифронтовой зоне, на территориях в прилегающей к Азовскому морю и в других регионах страны", – рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в комментарии сайту "Сегодня".

14:54 В ожидании военного положения НБУ попросил наполнить банкоматы наличкой.

14:27 По словам директора по корпоративным коммуникациям ПАО "Укртелеком" Михаила Шуранова, компания полностью готова к введению военного положения.

13:44 Политолог Тарас Загородний рассказал в комментарии сайту "Сегодня", что документ о введении военного положения особо не отразится на жизни страны, потому что у нас уже сейчас есть регионы с особым статусом.

"Де факто у нас уже действует закон о реинтеграции Донбасса. Он позволяет возможность проводить реквизиции жилья, задерживать людей без суда и следствия. Он уже действует. И никто не мешает ввести его в Приазовье", – говорит Загородний.

12:43 Верховная Рада может ввести военное положение лишь на отдельных территориях и всего на 30 дней. Об этом сообщил в Facebook народный депутат Борислав Береза.

12:30 НБУ срочно созвал банкиров из-за возможного военного положения.

"Правление Национального банка Украины во главе с председателем Яковом Смолием проводит внеочередную встречу с руководителями крупнейших 40 банков страны ", – отметили в Нацбанке.

При этом в НБУ заверили – оснований для введения административных мер на денежно-кредитном и валютном рынках сейчас нет.

12:09 Международный валютный фонд не видит юридических препятствий для продолжения сотрудничества с Украиной – отреагировал МВФ на возможность введения в Украине военного положения.

"Фонд уже сотрудничал с рядом стран, на территории которых разворачивались военные конфликты различной активности", — сказано в сообщении фонда.

11:32 Риск военного положения ударил по украинским акциям и евробондам: стоимость отечественных компаний и ценных бумаг снижается на западных биржах

В частности, акции некоторых компаний на Лондонской фондовой бирже (LSE) за первые 20 минут торгов в понедельник упали на 2,14%. Снижение наблюдается также на Варшавской бирже.

11:45 Военное положение не повлияет на работу гражданской авиации, заявил экс-глава Государственной авиационной службы Украины Денис Антонюк.

"Для гражданской авиации Украины после введения военного положения принципиально ничего не изменится – у нас уже давно закрыто авиасообщение с Россией. Единственный вопрос, который может возникнуть – увеличение стоимости авиационных страховок", – отметил Антонюк.

10:59 Первая заместительница председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила о том, что военное положение не отменит выборы в Украине.

"Выборы будут. Военное положение не означает автоматической отмены выборов", – написала Геращенко на своей странице в Facebook.

08:33 Нацбанк Украины успокоил, что военное положение не повлияет на работу банков.

"Банковские отделения и офисы будут работать в обычном режиме", – заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий.

07:02 Как сообщил генштаб ВСУ на странице в Facebook, Вооруженные Силы Украины приведены в полную боевую готовность.

03:06 Полиция Украины переведена на усиленный режим несения службы. Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев на заседании СНБО в ночь на понедельник.

"Мы сейчас обеспечиваем охрану совместно с Национальной гвардией консульских учреждений и посольств", – сообщил он.

0:00 26 ноября ровно в полночь открылось заседание Совета национальной безопасности и обороны экстренного созыва, на котором было принято решение о введении военного положения в Украине сроком на 60 дней.

Президент Украины Петр Порошенко поддержал решение СНБО и предложил обратиться с ним в Верховную Раду.

"Я как президент, как верховный главнокомандующий Вооруженных Сил в соответствии с Конституцией принимаю решение поддержать предложение военного комитета вынести на заседание СНБО соответствующее решение и обратиться с ним к Верховной Раде Украины", – сказал Порошенко.

Лидер украинского государства ожидает, что парламент поддержит это решение на внеочередном заседании, которое состоится сегодня, 26 ноября, в 16:00.

"Я обращаюсь к народным депутатам завтра прибыть на чрезвычайное заседание Верховной Рады для того, чтобы мы провели в закрытом режиме обсуждение проекта решения и ответственного принятия необходимого решения для обеспечения обороны государства", – заявил он.

Президент пообещал, что мобилизации не будет, а также ограничения прав и свобод граждан.

Напомним, что 25 ноября российские военные захватили украинские катера, которые выходили из Керченского пролива с соблюдением все законов международного права. В результате обстрела украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.