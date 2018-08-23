Как закончить войну на Донбассе: Кучма назвал единственный способ

Украина не может подписать капитуляцию, но и наступать тоже не вариант, считает экс-президент

Закончить войну на Донбассе можно только с помощью переговоров – попробовать договориться с Москвой и найти компромиссы, так как наступление украинской армии – не самый лучший вариант.

Об этом рассказал второй президент Украины Леонид Кучма в интервью "Радио Свобода".

"Остановить войну можно одним движением, просто объявив о капитуляции. Надеюсь, желающих получить мир такой ценой у нас нет. По крайней мере, даже если есть, то они не осмелятся вслух предлагать такое", – казал он.

Кучма уверен, что остановить войну может только сама Россия, которая ее и развязала против нашей страны. Но есть вариант, что можно договориться и найти компромиссы, считает он.

"Попытаться остановить войну можно, перейдя в решительное военное наступление. Желающих сделать это на словах у нас много. Надеюсь, они понимают, что на самом деле мы воюем не с ОРДЛО, а с Россией. Поэтому результат таких кавалерийских атак будет предсказуемым и для нас неутешительным. Остается одно – договариваться. Искать мир в компромиссах. Этим целям служит "нормандский формат" больше четырех лет. Стоит сравнить интенсивность боевых действий тогда и теперь. Остановить войну может только тот, кто ее начал. То есть спрашивать надо не нас, а Москву", – заявил экс-президент.

Ранее президент Украины Петр Порошенко рассказывал, как Украина будет освобождать Донбасс. Президент заверил, что никакого наступления украинской армии на востоке страны не будет.

В свою очередь командующий операцией Объединенных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев рассказывал, что помешало закончить конфликт на Донбассе в 2014 году. По его словам, все могло бы закончиться быстро и с минимальными человеческими потерями.

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как не объявленная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждают агрессивные действия РФ и не признают аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.