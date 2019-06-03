Как закончить войну на Донбассе: Вакарчук назвал два условия

Вакарчук также призвал политиков не обещать закончить войну, и объяснил, почему

Фото: Facebook Вакарчука.

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что один из главных факторов для наступления мира на оккупированных Россией территориях – это "создание сказки" для людей в свободной Украине, чтобы жители т.н. "Л/ДНР" захотели объединиться с остальной страной. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Украина".

"Думаю, что, если вы увидите человека, который скажет вам: "Я знаю точно, как завершить войну", это будет неправдой, этот человек лукавит или не понимает, о чем говорит. Это очень многогранный комплексный процесс", – пояснил он.

Лидер "Голоса" призвал политиков не обещать быстро закончить войну, а пообещать сделать все для ее окончания на благоприятных для Украины условиях. Он назвал два основных фактора для наступления мира на востоке Украины.

"Фактор № 1 — нам надо на тех территориях, которые мы контролируем сейчас, создать сказку, создать витрину настоящей свободной жизни, где человек чувствует себя человеком достойным, защищенным, имеет благосостояние и безопасность … Тогда люди на неподконтрольных территориях так или иначе захотят с нами объединиться. Нам будет легче решить всю эту ситуацию. И второе. Нужно не забывать, что люди, живущие по ту сторону линии разграничения — это тоже наши люди. Нам нужно протянуть им руку помощи, не надо их воспринимать как людей второго сорта. Нужно показать каждому из них, независимо от их политических взглядов, что мы ждем их, думаем о них и что мы однажды будем вместе", – сказал Вакарчук.

Полную версию интервью Святослава Вакарчука телеканалу "Украина" смотрите на видео:

Ранее Вакарчук сделал заявление о съезде партии, объединении и планах "Голоса". По его словам, его партия не собирается объединяться с другими политическими силами, и, в первую очередь, их интересуют люди.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как не оглашенная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждают агрессивные действия РФ и не признают аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.

Согласно мониторинговой миссии ООН по правам человека, количество погибших с начала войны на Донбассе за период с апреля 2014 до конца 2018 года от 12,8 до 13 тысяч человек. По данным миссии, около 3300 погибших – гражданские, 4000 – украинские военнослужащие, 5500 – российские боевики. Кроме того, от 27 до 30 тысяч человек получили ранения во время вооруженного конфликта.

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