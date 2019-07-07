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Как Зеленский гулял по Львову и Ужгороду: опубликованы яркие фото

7 июля, 09:34

Глава государства сделал несколько важных назначений и отправился гулять по улицам старинных городов

Зеленский в Ужгороде
Зеленский в Ужгороде. Фото: facebook.com/zelenskiy95

Президент Владимир Зеленский побывал на Западной Украине, где посетил Львов и Ужгород. Там он не только представлял новых руководителей областей и СБУ, но и прогулялся по улицам этих городов.

Сначала президент заезжал во Львов, где назначил главу Львовской облгосадминистрации Маркияна Мальского. Зеленский назвал задачи львовского губернатора и сказал, кого видит главой Ивано-Франковской ОГА. Президент напомнил, что Львовская область является пограничной и в связи с этим есть две большие проблемы.

В то же время в присутствии главы государства был представлен и новый начальник Главного управления СБУ в этой области – им стал Александр Бондарук. Владимир Зеленский в частности поручил спецслужбе выяснить обстоятельства пожара на местном полигоне твердых бытовых отходов и последующих техногенных проблем в городе и привлечь к ответственности лиц, прежде всего должностных лиц, причастных к противоправным действиям.

После львовского вояжа президент отправился в Ужгород, где назначил новым главой Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко, который является предпринимателем из Мукачево, владельцем и основателем сети кондитерских с одноименным брендом.

А позже был представлен и.о. главного СБУшника региона – Иван Рудницкий.


Как сообщали новости "Сегодня", после визита на Западную Украину, сегодня Зеленский совершит визит в Одесскую область, где посетит военные корабли стран НАТО и ознакомится с ходом масштабных военных учений Sea Breeze.

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Тег Львов, визит, Ужгород, Зеленский

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