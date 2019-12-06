Как Зеленский съездил на Донбасс: опубликованы фото

Президент Владимир Зеленский приехал на Донбасс по случаю Дня Вооруженных сил Украины. Он поздравил военных Объединенных сил, вручил им государственные награды и присвоил почетные названия ряду боевых подразделений.
Глава государства также пообщался с военнослужащими-участниками ООС.
"Мы благодарны вам за вашу большую работу, за то, что защищаете нашу родную землю", – сказал Зеленский и вручил бойцам ценные подарки – часы.
В свою очередь военнослужащая Наталия, которую наградил президент, сказала: "Я очень рада за тех ребят, которые идут со мной бок о бок. Я их уважаю, они очень надежны".
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Военнослужащий Сергей отметил, что сегодняшний приезд президента был для него неожиданностью.
"Я защищаю свою родину, я здесь родился. Это моя земля. Ценю своих коллег за то, что прикрывают спину. Лучшие друзья познаются здесь", – отметил он.
Глава государства присоединился к праздничному обеду с военными, посмотрел детские рисунки, которые им прислали как приветствие, и послушал рассказы о буднях на передовой. Также верховный главнокомандующий заслушал доклад об оперативной ситуации в районе проведения ООС.
Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский переименовал боевые подразделения ВСУ – он присвоил бригадам и батальонам новые названия. Особенно интересное название получили ракетчики из 201-й зенитной ракетной бригады.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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