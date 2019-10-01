Как Зеленскому переиграть Путина по Донбассу: в России озвучили способ

Владимир Зеленский и Владимир Путин / Фото: Reuters

Встреча "нормандской четверки" состоится в случае, если Украина подпишет "формулу Штайнмайера", однако президент Владимир Зеленский не должен идти на эту уловку, ибо согласившись на условия России Киев капитулирует. Но есть вариант прекратить боевые действия с помощью миротворцев.

Об этом рассказал в интервью "Апострофу" российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

По его словам, хозяин Кремля пытается соблазнить президента Украины восстановлением территориальной целостности – но это наживка, считает политолог. Он считает, что никакого восстановления не будет в случае проведения там выборов без вывода войск и разоружения боевиков, а будет как раз расширение вражеского плацдарма вглубь украинской территории за счет легитимизации т.н. "ДНР" и "ЛНР".

Эксперт отметил, что решить вопрос хотя бы прекращения огня на фронте можно только введением миротворцев ООН. Он считает, что руководство США, Франции и Германии поддержат эту инициативу.

"В сегодняшних переговорах он (Путин – ред.) как бы помогает восстанавливать территориальную целостность Украины, а Макрон не стесняется его поддерживать. Но когда будет поставлен вопрос таким образом, что Украине не надо фальшивой территориальной целостности, но давайте остановим убийства людей и введем настоящее перемирие с миротворцами, то Западу будет очень трудно отказаться от этой позиции, и давления на Путина, если он будет противиться. Это единственная, на мой взгляд, выигрышная позиция Украины. Западу будет трудно отвергнуть такую украинскую позицию – и он ее, скорее всего, поддержит, даже французов заставят. Путину нужно будет либо отказываться, то есть идти на открытый, полный конфликт с Западом, либо соглашаться. Но здесь Западу придется Путину немножко заплатить, наверное, каким-то смягчением санкций – а Украине придется с этим согласиться, чтобы не погибали люди", – сказал Пионтковский.

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Политолог считает, что если и жертвовать чем-то, то ни в коем случае непринятием в состав Украины "Л/ДНР" на условиях Москвы, а лучше замораживать конфликт.

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"Повторюсь, сейчас это наименее худший вариант для Украины. Все остальное, что Украине сейчас предлагает Путин и в чем ему помогает "нормандская четверка" – это самоубийство. А "нормандская четверка" планируется в Париже для заключительной капитуляции Украины, как Мюнхенская встреча устраивалась для капитуляции Чехословакии. На это ни в коем случае нельзя соглашаться", – подчеркнул он и добавил, что "нормандская четверка" вряд ли соберется, если Украина не подпишет "формулу Штайнмайера".

Пионтковский добавил, что как только Украина подпишет что-либо по Штайнмайеру, то сразу начнется процесс снятия санкций, "сразу Макрон закричит: устанавливайте мир, решайте конфликт и давайте снимем санкции".

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в России заявили о возможном срыве встречи "Нормандской четверки", поскольку украинская сторона отказалась подписать в Минске "формулу Штайнмайера". Отметим, что Москва хотела одновременной договоренности о выполнении блока по безопасности и политического, то есть, чтобы Украина согласилась ввести в действие закон об особом статусе Донбасса с амнистией боевиков и проведением выборов. Но, по мнению Москвы, эти условия должны были выполняться одновременно с требованиями Киева – разведением сил, выводом российских войск, разоружением боевиков и т.д. В итоге выходило, что Украина согласилась бы на условия России, войска которой находятся на Донбассе и контролируют "Л/ДНР" и все сопутствующие процессы.

В то же время на встрече Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске, которая прошла 18 сентября, переговорщик от Украины Леонид Кучма отметил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу "формулы Штайнмайера" о местных выборах. Однако реализация этой формулы возможна только при условии выполнения нескольких обязательных пунктов: полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга ОБСЕ; вывод российских войск; разведение сил по всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей на территории ОРДЛО.

Кроме того, Леонид Кучма позже назвал условия для подписания "формулы Штайнмайера". Второй президент четко дал понять, что заявил, что не подпишет документ на условиях России.

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