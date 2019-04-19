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"Какая нафиг реформа": Зеленский закончил дебаты резкой репликой к Порошенко

Сегодня, 20:09

Лидер "ЗеКоманды" "забраковал" пять лет работы президента и пообещал "довести все до ума"

Петр Порошенко и Владимир Зеленский
Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Фото: AFP

Кандидат в президенты Владимир Зеленский воспользовался возможностью последней реплики и за минуту напомнил своему оппоненту Петру Порошенко о проблемах с реформами. Об этом он сказал во время дебатов на "Олимпийском".

"Петр Алексеевич, хотел увидеть наши принципы – равность всех перед законом, снятие неприкосновенности, закон про импичмент. Медреформа – как она может быть, если нет условий в больницах, нет нормальных зарплат у врачей и доступных лекарств – какая это нафиг реформа? Касательно дорог – мне нечего сказать, потому что нет дорог. И касательно войны – мы сделаем все, чтобы ее закончить", – сказал Зеленский.

Напомним, дебаты стартовали с довольно неожиданного момент. Изначально предполагалось, что кандидаты в президенты будет находиться на своих сценах на разных концах поля, однако Порошенко пришел на сцену к Зеленскому.

В своем вступительном слове глава государства резко отметил, что, по его мнению, Зеленский не кот в мешке, а мешок. Президент считает, что Зеленский не лидер и не сможет противостоять Путину, хотя и верит, что Украины он не собирается сдавать России.

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Тег Порошенко, Олимпийский, дебаты, Зеленский

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