Иран, Донбасс и путешествия в Европу: онлайн-брифинг Кулебы

Министр проинформирует, куда больше всего рвутся за границу украинцы

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба дает онлайн-брифинг относительно актуального состояния границ в мире, путешествий во время пандемии COVID-19.

Реклама

Глава МИД Украины назовет топ стран, путешествия в которые больше всего интересовали граждан за предыдущую неделю. Он также сделает ряд заявлений по актуальным вопросам внешней политики Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на 14 июля украинцы могли путешествовать в 25 стран – это те государства, которые внесли Украину в "зеленую зону" во время пандемии коронавируса. Самые популярные направления Кулеба уже называл: Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Южная Корея. Читайте подробней, в какие страны украинцы смогут полететь летом 2020 года, и какие условия у принимающей стороны.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины запустило онлайн-карту путешествий за границу во время пандемии. Это сделано для того, чтобы можно было легче планировать свои путешествия: человек сможет четко понимать – куда он может вылететь и какие условия в принимающей стране.

Смотрите также недавнее интервью Кулебы нашему сайту:

Дмитрий Кулеба Видео: Сегодня

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама