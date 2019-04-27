Какие законы готовят у Зеленского и зачем Путин раздает паспорта на Донбассе: ТОП-5 новостей недели

Первыми нового президента Украины поздравили латвийские и шведские дипломаты

Фото: AFP.

Все, что вы хотели знать о языковом законе, но не знали, у кого спросить – читайте в специальном материале сайта "Сегодня", в котором собраны самые главные новости страны уходящей недели.

Реакция мира на выборы президента в Украине

Официальные итоги выборов президента Украины еще не подведены. Впрочем, результат уже очевиден, поэтому шоумен Владимир Зеленский принимает поздравления – и не только внутри Украины. Так, после объявления окончательных результатов экзит-полов мировое сообщество стало приветствовать шоумена в качестве новоизбранного президента Украины.

Едва ли не первыми Зеленского поздравили в МИД Латвии и Швеции. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс отметил, что его страна готова продолжать сотрудничество с Украиной "для поддержки территориальной целостности". В том же духе победу Зеленского прокомментировала и министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем. Оба представителя МИД также поблагодарили Петра Порошенко за пять лет, проведенные на посту президента. А МИД Канады поздравил народ Украины с проведением демократических выборов.

После этого президент Европейского Совета Дональд Туск поздравил Владимира Зеленского с избранием президентом Украины и заверил в дальнейшей поддержке со стороны Европейского Союза. Туск отметил, что второй тур выборов показал "сильную украинскую демократию".

Кто именно поздравил новоизбранного президента Украины, читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Реакция мира на выборы президента в Украине: Зеленский принимает поздравления".

Принят языковой закон: все подробности

В четверг, 25 апреля, Верховная Рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственного во втором чтении и в целом. 278 народных депутатов поддержали законопроект № 5670-д, к которому было пройдено 2082 правки. Правда, в Раде уже зарегистрированы два проекта постановления об отмене решения – а значит, до их рассмотрения документ не могут подписать ни глава парламента, ни президент. Сам же действующий президент Петр Порошенко назвал принятие закона историческим моментом и важнейшим шагом на пути к ментальной независимости украинцев. А победитель президентских выборов Владимир Зеленский заявил, что после вступления на пост главы государства тщательно проанализирует принятый закон.

В чем же суть законопроекта № 5670-д? Он регулирует порядок применения украинского языка как государственного в публичных сферах общественной жизни, кроме сфер частного общения и совершения религиозных обрядов.

В каких именно сферах общественной и политической жизни теперь станет обязательным использование украинского языка и что ждет нарушителей, читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Рада приняла "языковой закон": что нужно знать о нем".

Путин разрешил предоставлять гражданство России жителям ОРДЛО по упрощенной схеме

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на территориях Донбасса, временно оккупированных поддерживаемыми Кремлем боевиками.

"Установить, что лица, постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке", – говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Также в указе сказано, что заявления о получении гражданства РФ должны рассматривать в течение трех месяцев после подачи документов.

Стоит отметить, что двойное гражданство в Украине не признается на законодательном уровне.

Какие цели преследует этим указом Путин и каковы будут его последствия, читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Российская "паспортизация" Донбасса: что нужно знать".

У Зеленского рассказали, какие законопроекты первыми внесут в Раду

Политический советник Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал на брифинге 22 апреля, какие законопроекты их команда будет выдвигать первыми в Верховной Раде.

По его словам, сейчас их команда работает над законопроектами, которые, как только Зеленский вступит в должность президента, будут внесены в парламент для скорейшей реализации

"Это закон о народовластии, расширение норм прямой демократии, о снятии депутатской неприкосновенности, президентской неприкосновенности, об отзыве народного депутата, о неприкосновенности судей и закон об импичменте – это то, что первое будет подаваться в парламент", – сказал Разумков.

Напомним, накануне второго тура выборов Зеленский представил вою команду. Стоит отметить, что из "старой гвардии" присутствует лишь экс-министр финансов Александр Данилюк. Дмитрий Разумков отвечает за вопросы внутренней политики. Как говорил сам Зеленский, это профессиональные люди, специалисты, и они пойдут с ним в администрацию.

Впервые в Украине: во Львове снесли дом, построенный с нарушениями

26 апреля во Львове закончили демонтаж многоэтажки, построенной с нарушениями на улице Лычаковской, 259.

"И используя крупногабаритную 26-тонную технику, удалось снести весь дом. Теперь осталось только убрать строительный мусор", – сообщают в мэрии Львова.

Работы по демонтажу продолжались около месяца: сначала сносили крышу, затем проводилась разрушение несущих строительных конструкций, дальше дом сносили секциями. Финансирование осуществлялось за счет средств исполнительного производства, работу выполняла подрядная организация.

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