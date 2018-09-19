Какое имущество Омеляна арестовал суд: стали известны подробности

Сегодня суд провел два закрытых заседания по министру инфраструктуры и принял решение

Соломенский районный суд Киева разрешил арестовать квартиру министра инфраструктуры Владимира Омеляна и машину, которая принадлежит его брату. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Министерства инфраструктуры Марина Томко.

"Согласно неподтвержденной информации, закрытым решением суда арестовано имущество Владимира Омеляна: квартира (60 кв.м.) и машина брата министра. В собственности Омеляна остались неарестованными галстуки, носки и несколько сотен книг", – написала она.

Как сегодня стало известно, суд провел два закрытых заседания, на которых Специализированная антикоррупционная прокуратура просила арест имущества министра. Суд частично одобрил одно ходатайство прокуроров и полностью второе.

Напомним, 13 сентября НАБУ сообщило о подозрении Омеляну. Детективам удалось установить, что его расходы значительно превышали его доходы, а также министр вносил недостоверные данные в е-декларацию. Также чиновник умышленно не внес информацию о внедорожнике BMW X5, отмечают антикоррупционеры.

На следующий день, 14 сентября, суд принял решение по Омеляну, отпустив его на поруки. За чиновника поручились министр спорта Игорь Жданов и народный депутат Федор Бендюженко. Подробней, как проходило заседание суда, можно узнать в онлайн-трансляции сайта "Сегодня".

Также стало известно, что накануне допроса Омелян улетел в Германию. Разрешение на выезд ему предоставили в Национальном антикоррупционном бюро Украины. Министр сообщал, что отправился в Мюнхен в командировку.