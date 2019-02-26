Какой будет пленарная неделя Верховной Рады: язык, учения, военкоматы
Заложникам хотят назначить выплаты, а Кабмин хочет штрафов на выборах
После двухнедельного перерыва нардепы возвращаются в сессионный зал. Пленарная неделя для ВР обещает быть непростой — в повестке дня блок оборонных проектов, усиление ответственности за "избирательные" нарушения и защита заложников. "Сегодня" разобралась, чем займется парламент в ближайшие дни.
Многонациональные учения
Начать депутаты планируют с президентского законопроекта о многонациональных военных учениях. Он позволит военнослужащим других государств участвовать в маневрах на нашей территории. Прикладывается к инициативе гаранта и подробный план — до конца 2019-го в Украине хотят провести шесть учений, а гостями станут военные из США, Румынии, Великобритании и Северной Ирландии. Указаны в плане и "выездные" мероприятия — за этот год ВСУ будет отрабатывать маневры в Германии, Венгрии, Грузии, Румынии и Нидерландах, всего их запланировано 19. Помимо этого, завтра Рада попытается заменить военкоматы "территориальными центрами комплектации". Наконец, на этой неделе будет рассматриваться правительственный проект, по которому в оборонно-промышленный комплекс будет запрещено привлекать инвестиции из РФ.
И снова выборы
Еще одна инициатива Кабмина — ужесточение ответственности за нарушение избирательного законодательства. Среди новшеств — штраф (до 3400 грн) за публичное разглашение своего выбора на участке для голосования и такое же наказание за уничтожение или порчу бюллетеня. За массовые "вбросы" чиновники кроме уже действующего штрафа в 5100 грн хотят наказывать тюрьмой до двух лет, а за подделку документов или печати избирательной комиссии — пять лет тюрьмы. Сейчас за подделку не наказывают вообще. Нардепы также планируют запретить любые проверки СМИ со стороны чиновников, в том числе и налоговой службы, на период выборов президента Украины.
Заложники и язык
Среди других планов — забота о тех, кого захватывали террористы. Бывшим заложникам предлагают выдавать соответствующие удостоверения. Они дадут право на бесплатную медпомощь, психологическую реабилитацию, а также поблажки в отношениях с банками. Например, на время, когда они находились в заложниках (независимо от срока), они освобождаются от процентов по кредитам.
В четверг нардепы будут во втором чтении рассматривать закон об украинском языке. По нему языком науки, культуры, книгоиздания, прессы, компьютерных программ, рекламы и почтовой связи по умолчанию будет украинский. Однако, по словам спикера ВР Андрея Парубия, ко второму чтению подано 2,5 тысячи правок, и за день Рада его вряд ли сумеет полностью рассмотреть.
Акцент на правках и вопрос Супрун
Политолог Владимир Фесенко считает, что на этой неделе все вопросы в сессионном зале затмит "языковой" законопроект.
"Там очень много поправок, и я думаю, вся неделя уйдет на рассмотрение этого вопроса. Как я понимаю, его должны принять до выборов, и он будет главным, поскольку у него много сторонников среди депутатов. Еще есть один момент — могут попробовать утвердить Ульяну Супрун министром здравоохранения. Но тут зависит от того, наберется ли достаточное количество голосов", — добавляет он.
А вот по мнению политаналитика Руслана Бортника, на этой неделе в первом чтении могут принять закон по выборам, предложенный правительством:
"Сегодня все народные депутаты и само правительство фактически уже являются участниками электорального процесса, а тема борьбы с нарушениями на выборах — очень горячая. Но, скорее всего, проект на этой неделе примут только в первом чтении, а финальное рассмотрение будет гораздо позже — правок будет много и рассмотрение наверняка затянется. Поэтому не факт, что изменения успеют вступить в силу до парламентских или президентских выборов".
Напомним, в начале октября 2018 года Верховная Рада приняла закон об украинском языке. Все сферы жизнедеятельности страны могут обязать использовать исключительно украинский язык. Правда, интернет-СМИ будет легче – нужно лишь иметь украинскую версию сайта.
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