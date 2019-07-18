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Канада направит 238 наблюдателей на выборы в Верховную Раду

18 июля, 16:24

Канадцы "будут следить за избирательным процессом в различных регионах Украины в день выборов

Печать избирательных бюллетеней к парламентским выборам Украины. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Печать избирательных бюллетеней к парламентским выборам Украины. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Власти Канады направляют 238 наблюдателей на внеочередные выборы депутатов Верховной Рады. Об этом в четверг говорится в заявлении главы МИД Канады Христи Фриланд.

"В преддверии украинских парламентских выборов, которые прошли 21 июля 2019 года, 238 канадских краткосрочных наблюдателей за поддержку демократического процесса в Украине на протяжении этой недели", - сказала она.

Министр уточнил, что канадцы "будут следить за избирательным процессом в различных регионах Украины в день выборов, включая открытие избирательных участков, голосование, подсчет голосов и подведение итогов".

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Напомним, парламентские выборы в Украине состоятся 21 июля.

Напомним, что по состоянию на 12 июля ЦИК зарегистрировала 1413 официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов: от 10 иностранных государств – 58 официальных наблюдателей, от 15 международных организаций – 1355 официальных наблюдателей.

Кроме того, как мы уже сообщали, 15 июля истек срок для того, чтобы изменить свое место голосования на досрочных парламентских выборах.


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Тег выборы, Канада, наблюдатели

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ТАСС

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