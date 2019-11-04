Канада назначила нового посла в Украине

Новым послом Канады, где ранее открылось новое украинское консульство, в Украине назначена Лариса Галадза.
Об этом говорится в объявлении министра иностранных дел Канады Христи Фриланд, опубликованном на сайте правительства Канады.
"Лариса Галадза становится послом Канады в Украине. Госпожа Галадза сменит Романа Ващука", - отметили в правительстве.
В свою очередь Ващук в микроблоге Twitter пожелал успехов своей преемнице. Ващук занимал должность посла с 2014 года.
Галадза в 1994 году получила степень бакалавра с отличием по политическим наукам и этике в Тринити-колледже (Университет Торонто), а в 1996 году – степень магистра по международным отношениям в Карлтонском университете в Оттаве. После обучения в 1996 году начала работать в Министерстве национальной обороны Канады.
В 2016 году она стала генеральным директором Программы миротворческих и стабилизационных операций МИД Канады.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в скором времени будет назначен посол Украины в Соединенных Штатах Америки.
Напомним, кроме посла США, президент Украины Владимир Зеленский уволил еще десять дипломатов. Некоторые из уволенных украинских послов работали на два-три государства.
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