Снайперы ВСУ получат канадские винтовки LRT-3: видео
В настоящее время перспективы работы на оборонном рынке Украины изучают ряд канадских оборонных компаний
Канадский производитель стрелкового вооружения PGW Defense Technologies намерен уже осенью начать поставки ВСУ находящихся на вооружении армии Канады снайперских винтовок LRT-3 калибра 12,7 мм.
Как сообщил в интервью международной радиовещательной UATV собственник PGW Росс Спагруд (Ross Spagrud), поставка стрелкового оружия будет обеспечена в рамках подписанного в этом году контракта с Министерством обороны Украины объемом около 1 млн канадских долларов (около $770 тыс. – Ред.).
Как отметил Спагруд, согласно условиям соглашения канадская компания также обеспечит послепродажную поддержку и обслуживание снайперских систем, а также обучение украинских военных их эксплуатации.
Другие детали сотрудничества с украинским военным заказчиком канадская оборонная компания на данном этапе не озвучивает. По данным из открытых канадских источников, поставка снайперского вооружения в Украину будет обеспечена PGW на коммерческой основе в рамках специальной экспортной лицензии правительства Канады.
Как сообщалось, в декабре 2017 года правительство Канады внесло изменения в правила экспорта вооружений, разрешив продажу стрелкового оружия в Украину.
Согласно данным канадских источников, в настоящее время перспективы работы на оборонном рынке Украины изучают ряд канадских оборонных компаний, включая производителей стрелкового вооружения, включая пулеметы, а также легкого бронированного транспорта.
В июне в Консервативной партии Канады заявили о целесообразности передачи Канадой Украине канадского вооружения стоимостью $9,5 млн, предназначенного ранее для поддержки курдов в борьбе с ISIL. Как заявлял в канадских СМИ депутат от Консервативной партии Канады Джеймс Безан (James Bezan), учитывая, что план оборонной помощи Оттавы курдам провалился, и теперь это вооружение "собирает пыль на складах в Монреале и Иордании", его необходимо поставить Украине, которая "неоднократно обращалась с просьбами об этих видах вооружений".
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В начале года канадская National Post сообщила о планах ведущего поставщика стрелкового вооружения для армии и силовых структур Канады – канадской Сolt Canada Сorporation начать поставки в Украину штурмовых винтовок. По данным издания, летом канадская компания планирует провести презентацию своего вооружения потенциальным украинским заказчикам. По оценкам Сolt Canada, поставки канадского стрелкового оружия в Украину, при условии, что сделка будет заключена, могут быть начаты в течение двух лет. Самые известные на рынке канадские штурмовые винтовки С7 калибра 5,56 х45 мм стандарта НАТО закупают сегодня также военные заказчики Норвегии, Дании, Нидерландов.
В апреле 2017 года военные ведомства Украины и Канады подписали в Оттаве меморандум о сотрудничестве между Украиной и Канадой в сфере обороны. Договоренности оговаривают, в том числе, намерения сторон по сотрудничеству в области исследований, разработки и производства оборонной продукции.
По данным канадской стороны, с января 2014 года Канада предоставила Украине военную помощь объемом более $700 млн, из которых $16 млн были выделены на поставку нелетального вооружения. Еще $7,25 млн на нелетальное вооружение должны быть выделены до конца марта 2019 года.
Напомним, США профинансируют усиление кибербезопасности Украины и закупку летального вооружения.
Также мы писали, что США произведут Javelin для Украины и других стран за 300 миллионов долларов.
Как сообщалось, из $250 млн, выделяемых США Украине, на закупку летального вооружения предусматривалось $50 млн.
Напомним, в 2018 году США выделили Украине $350 млн для оборонных нужд. Бюджет был подписан Трампом в декабре-2017.
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