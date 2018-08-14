Снайперы ВСУ получат канадские винтовки LRT-3: видео

Канадский производитель стрелкового вооружения PGW Defense Technologies намерен уже осенью начать поставки ВСУ находящихся на вооружении армии Канады снайперских винтовок LRT-3 калибра 12,7 мм.

Как сообщил в интервью международной радиовещательной UATV собственник PGW Росс Спагруд (Ross Spagrud), поставка стрелкового оружия будет обеспечена в рамках подписанного в этом году контракта с Министерством обороны Украины объемом около 1 млн канадских долларов (около $770 тыс. – Ред.).

Как отметил Спагруд, согласно условиям соглашения канадская компания также обеспечит послепродажную поддержку и обслуживание снайперских систем, а также обучение украинских военных их эксплуатации.

Другие детали сотрудничества с украинским военным заказчиком канадская оборонная компания на данном этапе не озвучивает. По данным из открытых канадских источников, поставка снайперского вооружения в Украину будет обеспечена PGW на коммерческой основе в рамках специальной экспортной лицензии правительства Канады.

Как сообщалось, в декабре 2017 года правительство Канады внесло изменения в правила экспорта вооружений, разрешив продажу стрелкового оружия в Украину.

Согласно данным канадских источников, в настоящее время перспективы работы на оборонном рынке Украины изучают ряд канадских оборонных компаний, включая производителей стрелкового вооружения, включая пулеметы, а также легкого бронированного транспорта.

В июне в Консервативной партии Канады заявили о целесообразности передачи Канадой Украине канадского вооружения стоимостью $9,5 млн, предназначенного ранее для поддержки курдов в борьбе с ISIL. Как заявлял в канадских СМИ депутат от Консервативной партии Канады Джеймс Безан (James Bezan), учитывая, что план оборонной помощи Оттавы курдам провалился, и теперь это вооружение "собирает пыль на складах в Монреале и Иордании", его необходимо поставить Украине, которая "неоднократно обращалась с просьбами об этих видах вооружений".

В начале года канадская National Post сообщила о планах ведущего поставщика стрелкового вооружения для армии и силовых структур Канады – канадской Сolt Canada Сorporation начать поставки в Украину штурмовых винтовок. По данным издания, летом канадская компания планирует провести презентацию своего вооружения потенциальным украинским заказчикам. По оценкам Сolt Canada, поставки канадского стрелкового оружия в Украину, при условии, что сделка будет заключена, могут быть начаты в течение двух лет. Самые известные на рынке канадские штурмовые винтовки С7 калибра 5,56 х45 мм стандарта НАТО закупают сегодня также военные заказчики Норвегии, Дании, Нидерландов.

В апреле 2017 года военные ведомства Украины и Канады подписали в Оттаве меморандум о сотрудничестве между Украиной и Канадой в сфере обороны. Договоренности оговаривают, в том числе, намерения сторон по сотрудничеству в области исследований, разработки и производства оборонной продукции.

По данным канадской стороны, с января 2014 года Канада предоставила Украине военную помощь объемом более $700 млн, из которых $16 млн были выделены на поставку нелетального вооружения. Еще $7,25 млн на нелетальное вооружение должны быть выделены до конца марта 2019 года.

Напомним, США профинансируют усиление кибербезопасности Украины и закупку летального вооружения.

Также мы писали, что США произведут Javelin для Украины и других стран за 300 миллионов долларов.

Как сообщалось, из $250 млн, выделяемых США Украине, на закупку летального вооружения предусматривалось $50 млн.

Напомним, в 2018 году США выделили Украине $350 млн для оборонных нужд. Бюджет был подписан Трампом в декабре-2017.