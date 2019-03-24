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Канада продлила санкции против Януковича и его окружения

Сегодня, 00:24

В то же время Канада сняла санкции с погибшего младшего сына Януковича Виктора и бывшего главы СБУ Игоря Калинина

Фото: Getty Images
Канада продлила санкции против Януковича и его окружения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/6b3/c8d/5c96b3c8da464.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/6b3/c8d/5c96b3c8da464.jpg Политика В то же время Канада сняла санкции с погибшего младшего сына Януковича Виктора и бывшего главы СБУ Игоря Калинина

Правительство Канады объявило о продлении санкций против экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения.

Об этом 23 марта сообщили в правительственной газете Канады. Санкции будут действовать на протяжении следующих пяти лет - до марта 2024 года. Помимо Януковича и Азарова под экономическими ограничениями продолжают оставаться Раиса Богатырева, Андрей и Сергей Клюевы, Елена Лукаш, Андрей Портнов, Виктор Пшонка и другие.

Санкции предусматривают замораживание всех активов чиновников, находящихся в Канаде. Также канадским гражданам независимо от места их пребывания запрещается вступать в имущественные отношения с лицами, на которых наложены санкции.

В то же время Канада сняла санкции с погибшего младшего сына Януковича Виктора и бывшего главы СБУ Игоря Калинина.

Ранее сообщалось, что введенные президентом Украины санкции против России вступили в силу. 

Читайте подробней, кто из российского бизнеса попал под новые украинские санкции.

Напомним, 25 декабря 20198 года Россия ввела новые санкции против Украины. Об этом смотрите в видеосюжете "Сегодня".

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Тег Канада, Янукович, санкции

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Источник:

УНИАН

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