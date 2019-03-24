Канада продлила санкции против Януковича и его окружения
В то же время Канада сняла санкции с погибшего младшего сына Януковича Виктора и бывшего главы СБУ Игоря Калинина
Правительство Канады объявило о продлении санкций против экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения.
Об этом 23 марта сообщили в правительственной газете Канады. Санкции будут действовать на протяжении следующих пяти лет - до марта 2024 года. Помимо Януковича и Азарова под экономическими ограничениями продолжают оставаться Раиса Богатырева, Андрей и Сергей Клюевы, Елена Лукаш, Андрей Портнов, Виктор Пшонка и другие.
Санкции предусматривают замораживание всех активов чиновников, находящихся в Канаде. Также канадским гражданам независимо от места их пребывания запрещается вступать в имущественные отношения с лицами, на которых наложены санкции.
В то же время Канада сняла санкции с погибшего младшего сына Януковича Виктора и бывшего главы СБУ Игоря Калинина.
Ранее сообщалось, что введенные президентом Украины санкции против России вступили в силу.
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Напомним, 25 декабря 20198 года Россия ввела новые санкции против Украины. Об этом смотрите в видеосюжете "Сегодня".
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