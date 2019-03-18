Канада продлит миссию своих военных инструкторов в Украине до 2022 года
Канадские военные занимаются обучением солдат и офицеров украинской армии
Канада продлит еще на три года мандат миссии военных инструкторов в Украине, которая ранее была рассчитана до 31 марта 2019 года. Об этом в понедельник заявил журналистам министр национальной обороны страны Харджит Сингх Саджан.
"Правительство приняло решение продлить тренировочную миссию (Unifier, „Объединитель") в Украине еще на три года до 31 марта 2022 года", — сказал он.
С 2015 года в рамках операции Вооруженных сил Канады Unifier на Украине постоянно находятся около 200 канадских военных инструкторов. Они занимаются обучением солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне во Львовской области.
Накануне сообщалось, что Канада объявит о продлении миссии военных инструкторов в составе 200 человек в Украине.
Напомним, на этой неделе Канада присоединилась к международному санкционному давлению на Россию в связи с ее агрессией против украинских кораблей и моряков в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года и из-за незаконной оккупации Крыма.
Кроме того, прошлым летом посол Украины в Оттаве Андрей Шевченко сообщил, что Канада выделит 50 млн долларов финансовой помощи для Украины.
Кроме того, как мы уже писали, во время действия Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой за первые три квартала 2018 года экспорт украинских товаров в Канаду увеличился на 48,5%..
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