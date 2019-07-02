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Канада выделит Украине более 19 млн долларов на реформы – Трюдо

2 июля, 23:58

По словам Трюдо, в Украине уже есть позитивные изменения в связи с проводимыми при поддержке западных стран реформами

Фото: AFP

Правительство Канады в течение шести лет выделит Украине 25 млн канадских долларов (19,1 млн долларов США – ред) на проведение демократических реформ. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо после встречи в Торонто с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Канада объявляет о выделении 25 млн канадских долларов в течение ближайших шести лет на поддержку демократических реформ, которые помогут улучшить качество жизни украинцев", — сказал Трюдо. По его словам, на Украине уже есть позитивные изменения в связи с проводимыми при поддержке западных стран преобразованиями в различных сферах государственного устройства. В частности, заметил премьер, президент Зеленский был избран в результате полностью демократических выборов.

Напомним, что в Торонто 2–4 июля проходит Третья конференция по реформам в Украине с участием западных экспертов и политиков, на которой обсуждаются пути улучшения жизни в этой восточноевропейской стране.

С 2014 года власти Канады предоставили Украине военную, политическую, юридическую и финансовую помощь на сумму 785 млн канадских долларов (600 млн долларов США – ред). В частности, крупные делегации канадских наблюдателей работали на всех выборах на Украине за последние пять лет, а канадские инструкторы проводят с 2015 года обучение украинских военнослужащих.

Как сообщалось, ранее в Торонто состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.


Также мы писали, что Зеленский обсудил с первым замглавы МВФ независимость НБУ и реформы. Президент отметил, что Украина достигла макроэкономической стабильности, но этого пока мало.

Напомним, Зеленский в Канаде встретился с Фриланд. Глава украинского государства поблагодарил Канаду за поддержку Украины на двустороннем уровне и в рамках многосторонних форматов сотрудничества, в частности "Большой семерки" и ООН. Президент Украины также выразил благодарность Министру иностранных дел Канады за организацию представительной международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая началась сегодня в Торонто. Кроме того, Зеленский и Фриланд отметили важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский обещает защищать украинский язык, суверенитет государства и его курс в Евросоюз и НАТО. Об этом он заявил на встрече с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады во время своего официального визита в эту страну.

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Тег Канада, Зеленский, Украина, финансовая помощь, Трюдо, реформы

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Источник:

ТАСС

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