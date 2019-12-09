Канада поддержала Украину перед началом саммита в "нормандском формате"

Канада подтверждает свою неизменную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины

/ Фото: Сегодня

Канада поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом перед встречей лидеров "Нормандской четверки" в Париже в Twitter заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

"В то время, как лидеры Украины, России, Франции и Германии встречаются в Париже для "нормандского саммита", Канада подтверждает свою неизменную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы всегда будем стоять с народом Украины в его стремлении к миру, стабильности и процветанию", - написал он.

Как известно, 9 декабря французская сторона примет участников переговоров в Елисейском дворце. Начало встречи запланировано на 17:00 по киевскому времени.

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Также сообщалось, что президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин запланировали отдельную встречу.

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В Париже попытаются оживить Минские соглашения и продвинуться в их полном выполнении.

Напомним, что лидеры Франции, Германии, Украины и России соберутся за одним столом впервые с 2016 года.

Отметим, что результатом переговоров может стать договоренность о выборах на Донбассе. Киев хочет их провести по украинским законам и под присмотром ОБСЕ, и без автоматов. Ранее Владимир Зеленский называл главное условие для проведения выборов на Донбассе.

Смотрите выступление Зеленского на "Свободе слова Савика Шустера", где он рассказал о планах на "нормандскую встречу":

Видео: телеканал "Украина"

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