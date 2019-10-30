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Канадская провинция признала Голодомор геноцидом украинцев

30 октября, 01:36

Чтобы принять документ, депутатам понадобилось меньше недели

/ Фото: Григорий Салай

Провинция Британская Колумбия, расположенная на западе Канады признала Голодомор актом геноцида украинцев.

Соответствующий законопроект в третьем заключительном чтении получил единогласную поддержку депутатов, сообщает "Укринформ".

"Целью этого законопроекта является чествование памяти миллионов украинцев и других, погибших во время Голодомора, а также напоминание о Голодоморе и других преступлениях против человечности", - говорится в тексте законопроекта.

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На рассмотрение провинциального парламента его внес глава фракции Партии зеленых Эндрю Уивер. Чтобы принять документ, депутатам понадобилось меньше недели.

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Законопроект вступит в силу сразу после его одобрения лейтенантом-губернатором Британской Колумбии, что ожидается уже в четверг.

Согласно документу, четвертая суббота ноября в Британской Колумбии объявляется Днем памяти жертв Украинского голода и геноцида (Голодомора).

Канада на государственном уровне признала Голодомор актом геноцида в 2008 году. С тех пор страна ежегодно чтит День памяти жертв голодоморов. На провинциальном уровне Голодомор признали в шести из 13 провинций и территорий Канады.

Как сообщали новости "Сегодня", 21 октября петиционной комитет парламента Германии (Бундестага) на открытом заседании в понедельник рассмотрел обращение о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, однако Министерство иностранных дел Германии выступило за отклонение соответствующей петиции.

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