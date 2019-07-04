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Канадские депутаты раскрыли детали переговоров с Зеленским

4 июля, 08:48

На встрече речь шла об усилении санкций против Российской Федерации

Встреча Зеленского с канадскими депутатами
Встреча Зеленского с канадскими депутатами. Фото: president.gov.ua

Во время первой официальной встречи членов группы дружбы с Украиной парламента Канады и президента Украины Владимира Зеленского речь шла об усилении санкционного давления на Россию. Об этом рассказал председатель группы дружбы Борис Вжесневский, сообщает Укринформ.

"Члены группы дружбы с Украиной парламента Канады провели очень конструктивную и информативную встречу с Президентом Зеленским и его командой. Разговор был честным и включал такие важные вопросы, как: ужесточение санкций против России и предоставление Украине оборонной летального оружия", – сказал Вжесневский.

Он отметил, что члены группы "подтвердили настрой Канады стоять бок о бок с народом Украины в этом и других важных вопросах".

Вжесневский добавил, что во время встречи передал Зеленскому оригинальную печатную пластину, которую канадские украинцы использовали в незаконных типографиях на территории Украины до провозглашения Независимости.

"Я объяснил, что Канада была не только первым Западным государством, признавшим независимость Украины, но украинские канадцы также играли важную роль на пути украинцев к Независимости", - рассказал депутат.

Напомним, что ранее в этот день Владимир Зеленский провел переговоры с канадским премьер-министром Джастином Трюдо и заключил с ним ряд важных двухсторонних соглашений.


Кроме того, украинский лидер также провел переговоры с министром иностранных де Канады Христей Фриланд, в месте с которой отметил важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии.

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Тег Канада, встреча, Зеленский

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