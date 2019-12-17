Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,49
26,18

Канал "Украина 24" покажет большое интервью с премьером Гончаруком

17 декабря, 11:36

Полная версия интервью выйдет во вторник, 17 декабря, в 22:30

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук дал интервью ведущим СМИ Украины, в частности – журналистам "Сегодня".

Алексей Гончарук рассказал о выделяемых МВФ 5,5 миллиардах долларов, которые, по мнению главы правительства, обеспечат макроэкономическую стабильность Украины. Благодаря этому, по словам премьера, весной следующего года можно ожидать в банках кредиты под 11-15%, что, по его мнению, поможет развитию украинской экономики.

Также глава правительства дал понять, что Кабмин готов к любому сценарию развития возможной "газовой войны" с Россией в конце года, когда завершится контракт на транзит газа. Речь шла и об энергетической стратегии на много лет вперед, о повышении собственной добычи газа в Украине, а также о стимуляции частных газодобывающих компаний и о энергетической модернизации зданий. Все это, по словам премьер-министра, должно значительно повысить энергетическую эффективность страны.

Реклама

Также Алексей Гончарук пообещал, что в случае договоренности с Россией в платежках украинцев существенно снизится цена газа, а если договоренности не будет, цена не вырастет – на случай этого правительство разработало комплекс мер.

Полную версию интервью главы правительства можно посмотреть во вторник, 17 декабря, в 22:30 на телеканале "Украина 24".

В тренде
Префекты с особым заданием: что значит законопроект Зеленского по децентрализации

Напомним, ранее в Нацбанке отмечали, что доверие украинцев к банкам и гривне возвращается, а в целом объемы гривневых депозитов населения даже превысили докризисный уровень. Но доверять банкам деньги на длительный срок люди все еще не спешат, предпочитая открывать гривневые счета "до востребования" и краткосрочные депозиты.

Кроме того, "Сегодня" разобрались, куда выгодно вкладывать деньги, и стоит ли инвестировать в государственные облигации.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

интервью анонс премьер-министр трк украина Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский после разговора с Путиным дал комментарий российским журналистам
Зеленский после разговора с Путиным дал комментарий российским журналистамПолитика
Как встречали Зеленского в Баку: опубликованы фото и видео
Как встречали Зеленского в Баку: опубликованы фото и видеоПолитика
В России показали сюжет с пленными украинцами на Донбассе: Генштаб ВСУ отреагировал
В России показали сюжет с пленными украинцами на Донбассе: Генштаб ВСУ отреагировалУкраина
Джулиани обнародовал отчет о поездке в Украину
Джулиани обнародовал отчет о поездке в УкраинуСША
Зеленский на
Зеленский на "нормандской встрече" был просто был на высоте – СаакашвилиПолитика
Зеленский впервые дал
Зеленский впервые дал "интервью" россиянам: опубликовано видеоПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...