Канал "Украина 24" покажет большое интервью с премьером Гончаруком

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук дал интервью ведущим СМИ Украины, в частности – журналистам "Сегодня".

Алексей Гончарук рассказал о выделяемых МВФ 5,5 миллиардах долларов, которые, по мнению главы правительства, обеспечат макроэкономическую стабильность Украины. Благодаря этому, по словам премьера, весной следующего года можно ожидать в банках кредиты под 11-15%, что, по его мнению, поможет развитию украинской экономики.

Также глава правительства дал понять, что Кабмин готов к любому сценарию развития возможной "газовой войны" с Россией в конце года, когда завершится контракт на транзит газа. Речь шла и об энергетической стратегии на много лет вперед, о повышении собственной добычи газа в Украине, а также о стимуляции частных газодобывающих компаний и о энергетической модернизации зданий. Все это, по словам премьер-министра, должно значительно повысить энергетическую эффективность страны.

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Также Алексей Гончарук пообещал, что в случае договоренности с Россией в платежках украинцев существенно снизится цена газа, а если договоренности не будет, цена не вырастет – на случай этого правительство разработало комплекс мер.

Полную версию интервью главы правительства можно посмотреть во вторник, 17 декабря, в 22:30 на телеканале "Украина 24".

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Напомним, ранее в Нацбанке отмечали, что доверие украинцев к банкам и гривне возвращается, а в целом объемы гривневых депозитов населения даже превысили докризисный уровень. Но доверять банкам деньги на длительный срок люди все еще не спешат, предпочитая открывать гривневые счета "до востребования" и краткосрочные депозиты.

Кроме того, "Сегодня" разобрались, куда выгодно вкладывать деньги, и стоит ли инвестировать в государственные облигации.

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