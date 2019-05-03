Канцлер Австрии пообещал Зеленскому поддержку реформ

Украина остается важным партнером для Австрии и ЕС, отметил Курц

Фото: AFP

Канцлер Австрии Себастьян Курц провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Сегодня был дружеский телефонный разговор с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Украина остается важным партнером для Австрии и ЕС, мы будем продолжать активно поддерживать реформы и борьбу с коррупцией", – написал Курц в Twitter.

Он также отметил необходимость достичь прогресса в имплементации Минских соглашений, с полным уважением к территориальной целостности и суверенитету Украины.

Ранее у Зеленского назвали основной приоритет внешней политики новоизбранного президента. По словам Данилюка, важна не дата проведения встречи, а наполнение ее смыслом.

Напомним, в Раду внесли проект постановления о дате инаугурации Зеленского. Народный депутат Сергей Мищенко предложил дату проведения торжественного заседания парламента.

Как сообщалось, новоизбранный президент Владимир Зеленский встретился с духовными лидерами мусульман Украины. Во встрече приняли участие председатель Духовного управления мусульман Украины, шейх Ахмед Тамим, муфтий Духовного управления мусульман Крыма Айдер Рустемов и муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" шейх Саид Исмагилов, сообщает пресс-служба Зеленского.

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