Канцлер возмущена боевиками: Зеленский созвонился с Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонную беседу с немецким канцлером Ангелой Меркель – уже вторую за месяц. Как и в прошлый раз, стороны обсудили ситуацию на Донбассе.
В частности, как сообщили в Офисе президента, поднималась тема выполнения Украиной договоренностей, достигнутых на "нормандской встрече" в Париже.
Кроме того, Зеленский рассказал собеседнице о ситуации с безопасностью в Донбассе, а та, в свою очередь, выразила обеспокоенность из-за несоблюдения боевиками режима прекращения огня.
"Собеседники обсудили вопросы определения трех дополнительных участков разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе, а также выразили надежду на достижение прогресса в этом направлении на следующем заседании Трехсторонней контактной группы 12 февраля в Минске", – добавили в Офисе президента.
Зеленский подчеркнул необходимость обеспечить беспрепятственный доступ международных гуманитарных организаций, и Международного комитета Красного Креста в частности, к лицам, удерживаемым на неподконтрольной территории Украины.
Также он поднял вопрос сохранения Евросоюзом персональных санкций в отношении бывших украинских чиновников, которые подозревают в коррупции и совершении преступлений во время Евромайдана.
Напомним, что в декабре Владимир Зеленский провел с Меркель личную встречу. Двухсторонние переговоры с канцлером Германии проходили на полях Нормандского саммита 9 декабря 2019 года.
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