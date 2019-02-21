Кандидатам в президенты дадут эфирное время: в ЦИК раскрыли детали

По словам Слипачук, всем зарегистрированным кандидатам предоставят эфир на ТВ и радио

Фото: Pixabay

Кандидатам в президенты дадут эфирное время: в ЦИК раскрыли детали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/79f/be5/5c479fbe55766.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/79f/be5/5c479fbe55766.jpg 2019-02-21T18:22:00+02:00 Политика По словам Слипачук, всем зарегистрированным кандидатам предоставят эфир на ТВ и радио

Каждому из зарегистрированных кандидатов в президенты Украины перед выборами предоставят по 30 минут на общенациональном канале и на радио. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

По ее словам, эфирное время будет предоставлено за счет средств государственного бюджета.

"Время предоставляется на каждом указанном канале – по 15 минут в два этапа", – пояснила глава ЦИК.

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Слипачук добавила, что вторая часть эфирного времени предоставляется кандидатам после того, как все используют первую часть.

Напомним, ЦИК на 9,9 млн гривен увеличил смету своих расходов на президентские выборы, которые пройдут 31 марта 2019 года. Причина — рекордное количество претендентов на кресло гаранта: 44 человека (предыдущий рекорд, 24 кандидата, был зарегистрирован в 2004 году). Подробнее читайте в статье "Сегодня": Сколько каждому украинцу придется заплатить за выборы президента 2019.

До выборов остался месяц с лишним, но пока не все претенденты открыли избирательные фонды:

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