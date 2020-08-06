Кандидатом от "Слуги народа" по 208-му округу может стать расхититель госимущества – СМИ

Центральная избирательная комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата в округе 208 в Черниговской области . Партия "Слуга народа" рассматривает вариант выдвинуть в качестве кандидата Анатолия Гунько – бизнесмена, которого обвиняют в многочисленных правонарушениях, в том числе в хищении государственного имущества, пишет "Информатор".

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Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил о намерении баллотироваться в Верховную Раду еще 5 июня этого года . Согласно данным социологического опроса, его рейтинги на 208-м округе выше других кандидатов вместе взятых.

Что известно о потенциальном кандидате от "Слуги народа" Анатолии Гунько

Накануне Пасхи 2018 года в Генеральной прокуратуре праздновали арест членов преступной группировки, причастной к незаконному присвоению госпредприятия "Радиопередающий центр" и ущербу обороноспособности государства.

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Среди всех задержанных особенно был заметен Анатолий Гунько – организатор преступной группы, которая присвоила земельный участок площадью 100 гектаров и уничтожила стратегическое оборудование, пишет издание.

"В неустановленное время у Гунько Анатолия Григорьевича, который является директором ООО "Гильдия права" и соучредителем ООО "Компания Интер-Профит", занимающегося деятельностью в области строительства, возник преступный умысел обогащения путем незаконного присвоения государственного имущества и имущества, находящегося в постоянном пользовании ГП "Радиопередающий центр". При этом Гунько понимал вред, который будет нанесен государству и обороноспособности государства в военное время", – заявила прокурор Прокуратуры Киевской области Назария Кузя на заседании Шевченковского районного суда г. Киева по избранию меры пресечения Гунько.

Все началось еще в 2013-м году. В СМИ того времени можно было встретить информацию, что Броварской горсовет передал малоизвестной фирме 96 гектаров угодий государственного предприятия "Радиопередающий центр".

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Вот как в 2015-м году объяснял разбазаривание стратегического объекта его тогдашний руководитель, а со временем подозреваемый Сергей Булычев:

"У нас в использовании было около 115 гектаров земли. И земельный налог предприятие должно было платить около 150 тысяч гривен в месяц. То есть 1,5 миллиона гривен в год. Не имея доходов, предприятие было не в состоянии это выплачивать. У нас задолженность налога на землю была больше 5 млн гривен".

"Радиопередающий центр" якобы отказался от земли, чтобы 48 граждан Украины могли заниматься сельским хозяйством.

Но в один прекрасный день все 48 участков выкупило предприятие "Интер-профит" Анатолия Гунько. Горсовет Броваров под руководством тогдашнего мэра-"регионала" Игоря Сапожко проголосовал за передачу сельскохозяйственных угодий под промышленную застройку.

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Интересный факт, что среди фамилий тех, кто получил гектары государственной земли, фигурируют Булычев Геннадий Александрович – брат экс-руководителя ГП "Радиопередающий центр", Гунько Н.И.- жена Анатолия Гунько, Гунько А.Г. – брат Анатолия Гунько.

На захваченных гектарах компания Гунько обещала построить завод для известной фармацевтической компании "Байер". Однако на презентацию "мощностей" завода прибыли представители компании "Техэнерготрейд", которая принадлежит Виктору Полищуку, владельцу крупнейшей тогда сети магазинов бытовой техники "Эльдорадо", крупнейшего в Украине бизнес-центра "Гулливер", а с 2015 года – еще и владельцу небольшого, но очень динамичного банка "Михайловский".

Виктор Полищук

Как установили журналисты-расследователи, предприятия ООО "Интер-профит" и ООО "Интер-Кастомс" получили в банке "Михайловский" кредит – почти 260 млн грн под залог все тех же 94,6 га в Броварах.

Кроме того, компания Bayer AG официально опровергла слухи о строительстве завода в Броварах.

Гунько и Полищука часто в СМИ воспринимают как одно лицо. Будто олигарх Полищук скрывается за компаниями Гунько, когда последний занимается "грязными" делами, пишет издание.

Когда Анатолий Гунько пытался баллотироваться по мажоритарному округу №209 в Нежине Черниговской области, его оппонент Александр Кодола заявил:

"Гунько – это все равно, что Полищук. А Полищук, как известно, это родственник премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Если кто не знает, жена Полищука приходится племянницей жене Медведева. Вот почему в Украине был уничтожен объект стратегического оборонного значения ГП "Радиопередающий центр" накануне атаки РФ. В попытках скрыться от наказания Гунько рвется за мандатом народного депутата. Но парламент не убежище для убийц, воров и коррупционеров. Я буду писать письмо Луценко, я буду обжаловать это вопиющее решение о закрытии уголовного производства против государственного преступника Гунько", – заявил Кодола во время встречи с избирателями в Нежине.

Как Гунько, который находился на скамье подсудимых, смог баллотироваться в Раду?

Прокуроры во время заседания Шевченковского районного суда отметили, что Гунько имеет связи в правоохранительных органах, поэтому лучшей мерой будет содержание под стражей.

Такое решение при избрании меры пресечения озвучила судья Шевченковского райсуда Киева Марина Антонюк:

"Применить к подозреваемому Гунько Анатолию Григорьевичу, 12 марта 1976 г.р., меру пресечения в виде содержания под стражей. Срок действия постановления – до 26 мая 2018 года. Определить размер залога 1000 прожиточных минимумов, что составляет 1 млн 762 тысяч гривен".

Воспользовавшись залогом, Гунько вышел на свободу и пошел в украинскую политику. Сейчас он потенциальный кандидат от правящей партии "Слуга народа" в народные депутаты по 208-му округу Черниговской области.

Анатолий Гунько не сможет конкурировать с Олегом Ляшко на 208-м округе, так считает политолог Леонид Кулеш.

"Больше половины людей, которые живут в пределах 208-го округа на Черниговщине, поддерживают кандидатуру Ляшко на довыборах, а другие потенциальные кандидаты имеют меньше 10% симпатий. И это исследование в июле провела социологическая группа "Рейтинг".

На сайте "Рейтинга" указано, что среди кандидатов на промежуточных выборах народного депутата в избирательном округе лидирует Олег Ляшко, которого поддерживают 65,1% тех, кто определился и принял бы участие в голосовании. Рейтинг других кандидатов значительно ниже. Например, у вышеупомянутого Анатолия Гунько – 1,1%", – напомнил эксперт.

Также политолог отмечает, что решение партии "Слуга народа" поставить в противовес Олегу Ляшко Анатолия Гунько является опрометчивым.

"Его связывают со скандальным ликвидатором банка "Михайловский" Виктором Полищуком. К этому еще добавляется скандал, связанный с украинскими стратегическими объектами во время войны. Избиратели вряд ли отдадут ему свои голоса, поскольку уже устали от преступников во власти", – акцентирует внимание Кулеш.

Также, по источникам "Информатора", сейчас Гунько пытается организовать "сетку" с целью подкупа избирателей. Отвечает за это помощница действующего народного депутата Сергея Шахова Наталия Лобастова, которая фигурирует в ряде уголовных производств по подкупу избирателей и финансовых махинаций, а также имеет репутацию человека, который любит присвоить себе значительную часть избирательного бюджета, которым располагает.

Однако, по словам эксперта, даже в случае успешного запуска "сетки" выиграть у Олега Ляшко на 208-м округе уже невозможно.

Издание напомнило, что к челленджу на тему "Почему Ляшко должен вернуться в парламент" #заЛяшко подключились Юлия Тимошенко и партия "Батькивщина" , экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, мэр Днепра Борис Филатов, мэр Чернигова Владислав Атрошенко и вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы прошлого созыва Георгий Логвинский. Кроме политиков, возвращение Ляшко в Верховную Раду требуют ветераны АТО/ООС.

208-й избирательный округ находится в Черниговской области. В состав округа входят Бахмач, Борзнянский, Куликовский, Менский и Талалаевский районы и часть Ичнянского района (город Ичня и территория северо-восточнее него).

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