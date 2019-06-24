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Кандидатов нет – агитация есть: политический фейс-контроль кандидатов в народные депутаты

24 июня, 08:35

Самое слабое место в законе О выборах – это отсутствие даже символических санкций

Кандидатов нет – агитация есть. Во Львове досрочно стартовали с политрекламой. Баннеры как минимум семи потенциальных кандидатов в народные депутаты зафиксировало движение "Честно". Что им будет за это? Ничего. Самое слабое место в законе "О выборах" – это отсутствие даже символических санкций. Ну, и по традиции, закон – что дышло. Черным по белому написано: сначала регистрация, открытие избирательного фонда, затем – агитация. Но что такое "досрочная агитация" – четко не указано.

Также движение "Честно" сделало еще одно заявление: клонирования началось. Эту технологию используют для распыления голосов. Громкие решение выдавали и суды на минувшей неделе. И речь не только о Конституционном.

Два митинга, одно сообщение о заминировании, три недели заседаний – и Конституционный суд признал законным президентское решение о роспуске парламента. Досрочным выборам быть 21 июля. И обжаловать этого нельзя.

"Я не буду ставить под сомнение решение суда, хотя формулировка о том, что законом не определено, как функционирует и действует коалиция, она, конечно, немного странная. Решение принимаем и, конечно, пойдем на выборы", – заявил Андрей Парубий, председатель Верховной Рады Украины.

Представитель президента Федор Вениславский в таком вердикте не сомневался, ведь позиция гаранта была юридически обоснованной. Это была первая реакция на приговор Фемиды. Дважды премьер Арсений Яценюк назвал решение – машиной времени, которая возвращает страну в старые правила и старую политическую коррупцию. И так называемой политической целесообразностью суд руководствоваться – не имел права.

"В будущее заложена бомба. Для следующего парламента, для действующего президента, что произойдет через год? Когда у новоизбранного парламента рейтинг будет недалек от рейтинга сегодняшнего парламента. Так же нарушая Конституцию его распускать. Или что произойдет с президентом, если рейтинг президента не будет соответствовать социальным и общественным ожиданиям. Его также вопреки Конституции отправлять в импичмент", – отметил Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014-2016 гг.).

ЦИК также поставил точку. Заявлений на депутатство больше не принимают.

Кто же заскочил в последний вагон, а кого из него высадили? Нескольких кандидатов попросили из "Голоса" – из-за пророссийских связей.  "Европейская солидарность" лишилась Натальи Баласанович – скандальной звезды соцсетей."Слуга народа "продлила" большую чистку" еще на две недели. Опять просят избирателей посмотреть на кандидата и написать на сайте все, что о нем знают.

"Кто-то захочет, например, просто дискредитировать, написать, что это просто плохой человек, такие обращения через сайт партии рассматриваться не будут. Будет рассматриваться только действительно фактаж о том, что этот кандидат является недобросовестным или он обвиняется в каких-то, например, преступлениях", – говорит Александр Качура, адвокат в избирательном штабе партии "Слуга народа".

Новички этой кампании. Среди мажоритарщиков – телохранитель, чемпион по кикбоксингу, снайпер, командир роты, преподаватель политологии, многодетные супруги, которые баллотируются семьей, и бабушка.

Мажоритарщиков в ЦИК в шутку называют "мажорами". Некоторые пытаются буквально соответствовать статусу. Золотые цепи, толщиной с палец, которые почему-то быстро снимают, увидев камеру. Но на загорелом теле след остался. В тренде самовыдвиженцев – преодоление коррупции.

Почти полторы тысячи мажоритарщиков на 199 мест. Семеро на одно кресло. Конкуренция – почти как в прошлом году в университете Шевченко. И регистрация не закончилась. Более полусотне претендентов ЦИК отказала. Залог не внесли, документы не предоставили  или жили в Украине последние 5 лет. Михаил Саакашвили, кстати, доказал, что жил в Украине с вынужденными перерывами. Печерский суд разрешил ему баллотироваться в депутаты с партией "Движение новых сил".

"То, что президент Зеленский восстановил мне гражданство -  это шаг в направлении справедливости нового президента и это то, что я имею полное право участвовать в украинской политике. Вы видели, как выглядит суд на который нет давления", – отметил он.

Клоны. И в этой кампании без них – никуда. Название "Слуга народа" в родном Кривом Роге и не только, приписывают себе самовыдвиженцы. Так и указывают в автобиографиях – основатель одноименного фонда или частного предприятия. Ну и куда же без старого знакомого двойника Тимошенко?

Сообщение о заминировании. Собаки, обыск. Это в последний день приема документов. В 2014-м бомбы в ЦИК искали каждый день. В Киеве на минувшей неделе закрывали станции метро, ​​детские сады, торговые центры и жилые дома. 

Напомним, внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года. Согласно данным опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research, более половины украинцев (55,2%) будут голосовать на будущих выборах.


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Тег выборы, видео, агитация, ЦИК, парламентские выборы, выборы 2019

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