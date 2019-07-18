Кандидаты в нардепы предложили отправить судей в тюрьмы, снизить тарифы и добиться мира в Украине

В предпоследний день агитации кандидаты делали заявления и слушали пожелания избирателей





Каждый, кто претендует на должность судьи, прокурора или полицейского, на две недели должен отправиться в тюрьму. С такой законодательной инициативой выступил Олег Ляшко. По его убеждению, такая мера поможет преодолеть коррупцию в правоохранительной среде.

"Мы не придумываем ничего нового. Это уже работает в скандинавских странах. Поэтому скандинавские страны и развиты, там низкий уровень коррупции. Поэтому я считаю, что в Украине это будет настоящая антикоррупционная реформа: избирать всех судей народом и каждый судья или прокурор должен посидеть в тюрьме. Посидит, поймет и будет тогда действовать по справедливости. А если не поймут и будут действовать несправедливо – будут сидеть не две недели, а 20 лет. Это будет реальная борьба с коррупцией, а не то что происходит сегодня", – считает кандидат в народные депутаты Украины Олег Ляшко.

Тем временем кандидаты от "Оппозиционного блока" провели встречи с трудовыми коллективами Константиновки Донецкой области. Говорят, что перед выборами политики в основном говорят о планах, но мало слушают. А следует делать наоборот — узнавать о проблемах людей, чтобы, попав в Верховную Раду, начать их решать.

"Все уже наслушались предвыборных обещаний, все наслушались политиков. Сегодня мы встретились с представителями всех трудовых коллективов, чтобы больше послушать то, чего действительно хотят люди. "Оппозиционный блок" проводит не один форум для того, чтобы все-таки до конца понимать пожелания граждан Украины, и, безусловно, добиться мира и добиться более успешного сегодняшнего и завтрашнего дня. Это вполне по силам украинскому народу и конструктивным украинским политикам", – заявил кандидат в народные депутаты Украины Борис Колесников.

"У нас 1575 законов, которые определяют, как в стране будут устроены взаимодействия вертикали власти – это крупные государственные реформы. Ну, и, конечно, очень мощный экономический и социальный блок. В нашу партию вошли мэры городов, руководители крупных промышленных предприятий. Поэтому мы понимаем, как должна быть устроена и проведена настоящая децентрализация. И какие законы и правила нужны мелкому, среднему и крупному бизнесу для того, чтоб страна наконец-то стала энергонезависимой, чтобы сюда пошли деньги, увеличивалось количество рабочих мест, и повышался уровень стандартов жизни и доходов наших граждан", – заявил кандидат в народные депутаты Украины Евгений Мураев.

Тем времен провести внеочередную сессию Верховной Рады 23 июля, сразу после выборов, предлагает Юлия Тимошенко. Говорит, что следует, не теряя времени, внедрять первоочередные реформы. В повестку дня предлагает внести вопросы снижения тарифов, введения страховой медицины и повышения пенсий.

"Мы попросили наших депутатов вернуться из всех регионов Украины для того, чтобы мы могли в полном составе фракции присутствовать на заседании Верховной Рады. Если бы сегодня созвали внеочередную сессию, можно было бы решить вопрос тарифов", – считает кандидат в народные депутаты Украины Юлия Тимошенко.

Напомним, парламентские выборы в Украине состоятся 21 июля.

Добавим, что ЦИК зарегистрировала 1413 официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов: от 10 иностранных государств – 58 официальных наблюдателей, от 15 международных организаций – 1355 официальных наблюдателей.

Кроме того, как мы уже сообщали, 15 июля истек срок для того, чтобы изменить свое место голосования на досрочных парламентских выборах.

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