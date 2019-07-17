Кандидаты в Раду сделали заявления о тарифах, пенсиях и стоимости лекарств

За четыре дня до выборов представители политических сил обратились к украинцам

Провести капитальный ремонт дорожной инфраструктуры и возродить автомобилестроение в Украине призывает кандидат в народные депутаты Борис Колесников. По мнению оппозиционера, следует более эффективно тратить средства на ремонт и строительство дорог. Борис Колесников уверен: если государство будет внедрять передовые технологии и пристально контролировать качество проведения работ, в результате в Украине отпадет потребность ежегодно ремонтировать дорожное полотно.

Политик сделал заявление и относительно производства транспорта. Борис Колесников говорит: несмотря на то, что сейчас отрасль в упадке, при правильном государственном подходе ее удастся возродить.

"Львовский автобусный завод убили. Лучший завод Советского Союза убили в хлам. И теперь торгуются, как его выгоднее продать. Не как реконструировать, а как выгоднее продать вот эту землю. Ну это самое настоящее посмешище. По поводу дорог: никто в мире не построил дороги за счет дорожного сбора. Их строят или за счет бюджета, как в США, или частные компании, как во Франции", – заявляет кандидат в народные депутаты Украины Борис Колесников.

Восстановить государственный контроль за ценами на лекарства требует Олег Ляшко. Лидер Радикальной партии уверен: это сделает медпрепараты дешевле, а следовательно – более доступными. Сейчас же люди, особенно пожилые, вынуждены отдавать за квартплату и лекарства всю пенсию. Поэтому государство должно им помочь. Следует расширить и перечень доступных лекарств. А за подделки ввести уголовную ответственность.

"В Конституции написано, что Украина – это социальное государство. Почему не выполняется? Где программы лечения онкологии, сердечно сосудистых заболеваний, диабета, других тяжелых заболеваний? И поэтому, когда у людей нет денег, они не знают, как вылечиться, хоть вешайся. Поэтому мы предлагаем восстановить государственный контроль за ценами и программу лечения тяжелых заболеваний. И само собой приоритетом должно быть повышение зарплат. Минимум 3% ВВП нужно выделять на медицину, особенно на сельскую медицину", – считает кандидат в народные депутаты Украины Олег Ляшко.

Развитие портов и портовых городов непременно приведет к росту экономики всего государства. В этом уверен мэр Мариуполя Вадим Бойченко. Говорит: порты не только обеспечивают тысячи украинцев стабильной работой, но и помогают существенно нарастить экспорт.

Более того: речной и морской транспорт дешевле авиационного и практичней и безопасней для инфраструктуры, чем автомобильный.

Сегодня во время форума "Город у моря" глава Мариуполя подписал меморандум о сотрудничестве с Всемирной сетью портовых городов.

"Мы твердо верим, что наша экономика, наша точка развития сегодня опирается на наше, самое теплое, Азовское море. Наши предприятия, которые расположены на Азовском море, это наш порт, это судоремонтный завод, и наше море должны быть новой точкой экономического развития. Для этого мы сегодня собрались с городами Украины, которые также сегодня разделяют этот тезис – развития городов. Но для этого те деньги, которые зарабатываются здесь, на море, должны оставаться на местах", – заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Минимальная пенсия для украинцев должна быть не менее 3094 гривны, убеждена Юлия Тимошенко. Сегодня кандидат в депутаты подала в Окружной админсуд Киева иск, чтобы тот признал незаконным нынешний расчет выплат пенсионерам.

По словам Тимошенко, прожиточный минимум, установленный законом, должен стать ключевым и для минимальных пенсионных начислений.

"Какой бы ни был маленький стаж у пенсионера, ему нельзя платить меньше чем 3094 гривень. Если государство на базе каких-то манипуляций платит меньше – государство нарушает закон и Конституцию", – заявила кандидат в народные депутаты Украины Юлия Тимошенко.

Политическая агитация важнее детских развлечений: сторонники "Оппозиционной платформы – За жизнь" чуть не снесли детскую площадку в Константиновке ради установления агитационных палаток. Помешали местные жители. Вмешаться пришлось и полиции.

"Когда сегодня мы приехали устанавливать батуты, появились синие палатки, появились агрессивно настроенные люди, которые угрожают нам порезать наши батуты в тот момент, когда дети будут кататься. Потому что у них здесь сегодня встреча с одним из кандидатов. Конечно, это несправедливо", – говорит руководитель общественной организации Елена Григоревская.

"В полицию поступило сообщение о том, что установлены палатки в неустановленных местах. Сейчас мы проводим проверку по данному факту", – сообщил и.о. в. начальника Константиновского отделения полиции Артем Кузнецов.

Спасти украинские леса от уничтожения. В Карпатах провели флешмоб "Быстрые перемены за сутки". Активисты посменно 24 часа подряд высаживали молодые деревья на месте срубленных. За это время успели обновить участок в один гектар. Присоединиться к акции призвали всех украинцев.

"Нам в Украине нужны настоящие, действенные, а главное – быстрые изменения. Мы свою смену сделали за 24 часа. И мы предлагаем каждому из вас присоединиться и сделать быстрые изменения. Сделайте и поделитесь ими. Вместе мы можем изменить страну. Вместе нам гарантирован успех", – заявил музыкант и политик Святослав Вакарчук.

Между тем, в разгар выборов в парламент 2019 уже зафиксировано множество нарушений. В гражданской сети "ОПОРА" рассказали, что партии зачастую не соблюдали правила ведения предвыборной агитации: размещали так называемую "джинсу" и информацию без выходных данных. Среди нарушений мажоритарщиков в основном – черный пиар. Как политсилы, так и кандидаты мажоритарных округов не брезговали подкупом избирателей. При этом раздавали преимущественно не деньги, а подарки, продуктовые наборы, предоставляли бесплатные услуги.

А пока до политической тишины перед днем голосования остается два дня, кандидаты в Раду выступили с ключевыми заявлениями.

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