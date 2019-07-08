Кандидаты зовут власти на Донбасс, призывают поддерживать производство, и кастрировать педофилов

Свежие заявления представителей основных политических сил, баллотирующихся в Верховную Раду

Лидер "Оппозиционного блока" Евгений Мураев во время визита в Макаров Киевской области заявил, что одна из целей политической силы, которую он представляет – остановить трудовую эмиграцию.

Для этого в партии подготовили большой пакет законопроектов: для поддержания бизнеса, производства, для улучшения инвестиционного климата. Кандидат побывал на открытии завода по производству медицинских материалов в Киевской области. Предприятие обеспечило работой 250 человек. В настоящее время завод производит шприцы, но впоследствии расширит ассортимент и приступит к более сложной продукции.

"Только страны с высокотехнологичным производством могут претендовать на первенство и по уровню жизни, и по силе, и по равности со всеми окружающими. И когда создаются такие компании, понимаешь, что у Украины есть будущее. Есть инвесторы, которые верят, что Украина будет сильной, стабильной, они готовы вкладывать средства в создание рабочих мест", – говорит кандидат в народные депутаты Евгений Мураев.

В Раде собираются рассмотреть законопроект об усилении наказания для педофилов. Ради этого документа парламентарии отменили свой обеденный перерыв. Идея законопроекта принадлежит Радикальной партии. Представители других фракции ее поддержали. Напомню: по информации Нацполиции, в июне правоохранители зафиксировали всплеск преступлений, связанных с изнасилованием несовершеннолетних. А с начала года уже более 170 детей стали жертвами сексуального надругательства.

"Сегодня в соответствии с уголовным кодексом срок заключения за изнасилование несовершеннолетнего лица составляет от семи до 12 лет. Наш законопроект предлагает установить минимум 15 лет без права досрочного освобождения. Мы предлагаем ввести открытый реестр педофилов, чтобы каждая семья, мама, отец, знали, где живет педофил, где может составлять опасность детям. Мы предлагаем ввести принудительную химическую кастрацию педофилов", – говорит кандидат в народные депутаты Украины Олег Ляшко.

Поселки Донбасса будут развитыми и перспективными. И это вполне реально, нужна лишь помощь государства, убежден кандидат в народные депутаты Украины Борис Колесников. О будущем региона политик говорил с жителями Константиновского района Донецкой области. Сегодня здесь нет воды, много разрушенных дорог, не везде есть даже телефонная связь. Чтобы изменить это, говорит Колесников, власти должны разработать программу поддержки для бизнеса: дешевое кредитование, льготы для предпринимателей и работодателей. А самих чиновников приглашает в поселки, чтобы те увидели, как здесь живут люди.

"В Британии вся аристократия, когда начинаются войны, становится в первые ряды. Поэтому они пользуются уважением. Пусть наше правительство тоже станет в первые ряды. Мы надеемся, что благодаря нашему давлению и усилиям новой власти, Донбасс возродится, Донбасс будет давать работу своим гражданам, и будет полезен и важен для Украины", – говорит кандидат в народные депутаты Украины Борис Колесников.

Партия "Слуга народа" почистила свой партийный список, вычеркнув из него семь кандидатов. Решение было принято на воскресном съезде. Двух кандидатов в депутаты убрали по их собственному желанию. Пятерых рекомендовала исключить из списка специально созданная комиссия.

"Критериев было несколько. Это и информация, которую мы получали, в том числе и из СМИ. Вы наверняка видели расследования СМИ по ряду людей, которые вчера покинули наши списки. Часть данных мы собирали с помощью наших активистов, которые писали нам на сайт", – рассказывает кандидат в народные депутаты Украины Дмитрий Разумков.

Напомним, Верховный суд отменил требование к Центральной избирательной комиссии проводить повторную жеребьевку номеров партий в избирательном бюллетене.

7 июля Центризбирком разрешил передать бюллетени в окружные комиссии. Как рассказала председатель Комиссии Татьяна Слипачук, "ЦИК уполномочил Государственное предприятие специальной связи в лице определенных им сотрудников этого предприятия от имени Комиссии осуществить передачу избирательных бюллетеней".

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года. Согласно данным опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research, более половины украинцев (55,2%) будут голосовать на будущих выборах. В то же время политические силы уже определились с людьми, с которыми пойдут на выборы. Читайте подробней о списках партий, которые идут в Верховную Раду.

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