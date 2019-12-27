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Капитан полиции и эксперт по праву: кто такая новая глава ГБР Ирина Венедиктова

27 декабря, 12:26

Зеленский выбрал Венедиктову временно исполняющей обязанности директора Госбюро расследований

Ирина Венедиктова. Фото: Irina Venediktova/Facebook

Ирина Венедиктова. Фото: Irina Venediktova/Facebook

Президент Владимир Зеленский назначил Ирину Венедиктову новым директором Государственного бюро расследований Украины – соответствующий указ №961/2019 был опубликован 27 декабря.

Венедиктова закончила Харьковский университет внутренних дел и, как сообщает журналист Юрий Бутусов, является капитаном полиции.

Кроме того, она известный в Украине юрист и специализируется на конституционализме, развитии гражданского общества, на частном и международном праве.

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Является доктором юридических наук и до политической карьеры возглавляла кафедру гражданско-правовых дисциплин юридического факультета Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.

В прошлом работала советником в ряде крупных юридических компаний, занимает должность арбитра арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины и члена научно-консультативного совета при Верховном суде.

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Начала политическую карьеру 29 августа, войдя в Верховную Раду IX созыва по спискам партии "Слуга народа", где занимала третью строчку. В парламенте возглавила комитет по вопросам правовой политики и входила в межфракционное объединение "Равные возможности".

Напомним, что 27 декабря вступил в силу принятый Верховной Радой закон о перезагрузке Государственного бюро расследований, в связи с чем президент Владимир Зеленский уже уволил директора ГБР Романа Трубу и назначил Венедиктову временно исполняющего обязанности.

Как уже сообщалось, экс-президент Петр Порошенко назначил Романа Трубу главой Госбюро расследованийв ноябре 2017 года.

Все подробности в спецтеме Назначения во власти

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Государственное бюро расследований ГБР Ирина Венедиктова

Источник: Сегодня

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