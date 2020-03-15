Карантин, "вечный Путин" и нефтяная война – Реальная политика с Евгением Киселевым

В программе поднимают важнейшие вопросы украинской и международной политики

Поможет ли Украине карантин?

Правда ли, что Путин собирается править вечно ?

? Рухнет ли все в пропасть от мировой нефтяной войны?

Об этом – в "Реальной политике с Евгением Киселевым" сегодня в 21:00.

Видео: Сегодня

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Ранее Кабмин ввел общенациональный карантин в Украине для предотвращения распространения коронавируса на территории нашей страны. Закрылись все учебные заведения, запрещены массовые мероприятия. Ограничения продлятся до 3 апреля.

Кроме того, на заседании Совета национальной безопасности и обороны было принято решение закрыть границы и запретить въезд иностранцев.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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