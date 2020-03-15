Карантин, "вечный Путин" и нефтяная война – Реальная политика с Евгением Киселевым

- Поможет ли Украине карантин?
- Правда ли, что Путин собирается править вечно?
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Об этом – в "Реальной политике с Евгением Киселевым" сегодня в 21:00.
Ранее Кабмин ввел общенациональный карантин в Украине для предотвращения распространения коронавируса на территории нашей страны. Закрылись все учебные заведения, запрещены массовые мероприятия. Ограничения продлятся до 3 апреля.
Кроме того, на заседании Совета национальной безопасности и обороны было принято решение закрыть границы и запретить въезд иностранцев.
Все подробности в спецтеме Карантин в Украине
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